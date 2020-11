Forte scossa di terremoto in Sud Italia: paura tra la popolazione, che ha lanciato l’allarme attraverso i social.

Trema la terra in Sud Italia. Una forte scossa di terremoto ha colpito la Campania, in particolare Benevento e provincia, questo pomeriggio, giovedì 5 novembre 2020, alle ore 16,43. Secondo i dati riportati dall’Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, il sisma è stato di magnitudo 3.1 e l’epicentro è stato localizzato a 1 chilometro a nord ovest di Ceppaloni, comune in provincia di Benevento, con coordinate geografiche (lat/lon) 41.0, 14.75, ad una profondità di 14 chilometri. La scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione, che ha lanciato l’allarme attraverso i social. Al momento non si registrano danni a cosa o persone. In seguito, i dettagli del sisma.

Forte scossa di terremoto in Sud Italia: epicentro a Ceppaloni, in provincia di Benevento

Una scossa di magnitudo 3.1 ha colpito Benevento e provincia nel pomeriggio del 5 novembre 2020. La terra aveva tremato già nel primo pomeriggio, ma la scossa è stata avvertita chiaramente alle 16.43, nel beneventano e nei comuni a ridosso dell’epicentro. Che è stato individuato ad un chilometro a nord ovest da Ceppaloni, in provincia di Benevento, con coordinate geografiche (lat/lon) 41.0, 14.75, ad una profondità di 14 chilometri.

Una prima scossa, più lieve, ha colpito sempre la stessa zona della Campania nel primo pomeriggio, ma è stata la scossa delle 16.43 ad essere stata chiaramente avvertita dalla popolazione. Non si registrano danni a cosa o persone, ma il terremoto è stato avvertito chiaramente dagli abitanti, che hanno segnalato l’episodio sui social.

Nella giornata di ieri, mercoledì 4 novembre, si è registrata invece una scossa di magnitudo 2.0 a Roaschia, in provincia di Cuneo, ad una profondità di 11 chilometri, alle ore 8.37. Alle 18.19, invece, un terremoto di magnitudo 2,0 ha colpito Bronte, in provincia di Catania.