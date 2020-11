Ai funerali di Gigi Proietti, amici e colleghi hanno rivolto un ultimo saluto al loro caro amico e collega scomparso all’età di 80 anni: con la voce rotta dal pianto le parole di Brignano e Cortellesi hanno commosso tutti.

Si sono svolti questa mattina di 5 novembre, alle ore 12, i funerali di Gigi Proietti. Il grandissimo attore romano è morto 3 giorni fa, all’età di 80 anni. Si è svolto un corteo avanti al Campidoglio prima del ricordo laico al Globe a Villa Borghese. I funerali in forma privata sono avvenuti nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo. Colleghi ed amici hanno salutato e ricordato il grandissimo ‘Mandrake’, l’attore che ha lasciato un enorme vuoto nel mondo del cinema, del teatro, in tutta Italia. Il feretro al Globe Theatre è stato accolto da cinque minuti di applausi avanti lo sguardo commosso di Sagitta Sager, la sua compagna di vita, e delle sue figlie, Carlotta e Susanna. Hanno presenziato tanti attori noti, come Paola Cortellesi, Edoardo Leo, Pino Quartullo, Valentina Marziali, Enrico Brignano, Flavio Insinna, stretti nel dolore. In collegamento anche Virginia Raggi, in isolamento data la positività al Covid. Ecco le parole dei colleghi ed amici di Gigi Proietti durante l’ultimo saluto.

Funerali Gigi Proietti, Paola Cortellesi ed Enrico Brignano in lacrime: le parole strazianti

Paola Cortellesi è stata una delle attrici ad intervenire al funerale di Gigi Proietti. La collega ed amica del noto attore, scomparso tre giorni fa all’età di 80 anni, ha usato meravigliose parole. “Un privilegio l’ho avuto, quello di passare del tempo insieme e godere dei suoi racconti esilaranti e della sua genialità. Ridere a crepapelle, senza ritegno, con un Maestro. Con lui si, si poteva. Negli anni, ogni suo consiglio, ogni pacca sulla spalla, ogni segnale di incoraggiamento, è stato la spinta a fare del mio meglio, nella vita e in questo mestiere di pazzi“. Con la voce rotta dal pianto si è rivolta a Sagitta, Carlotta e Susanna, la famiglia di Proietti: “Nessuno potrà togliervi i ricordi di una vita vissuta con lui e le gioie ineguagliabili di un compagno e un papà. Per tutti noi altri è stato un faro. Ci ha mostrato l’arte, il sogno, la strada da percorrere. Oggi, a proteggervi e camminare dietro di voi c’è un esercito di noi altri, armato di riconoscenza e che non lo dimenticherà mai“.

Enrico Brignano saluta il suo mentore

Altrettanto strazianti sono state le parole di Enrico Brignano: “A modo mio, come mi viene meglio. E’ difficile trovare la forza per salutare te che mi hai aperto la porta dei sogni. Sei stato il mio mentore“. L’attore e comico ha ricordato la prima volta che ha incontrato Gigi Proietti. Con la voce rotta dal pianto ha concluso: “Grazie Gigi, eri e sei pura luce. Ti sei lasciato dietro un scintillio, di cui resta un timido bagliore su tutti noi, un po’ per ciascuno. Mi piace immaginarti sereno nel viaggio che hai intrapreso“.

Anche Edoardo Leo è salito sul palco per ricordare e salutare Gigi Proietti. “Grazie per essere stato un punto di riferimento. Grazie per aver incarnato la figura del professionista del mondo dello spettacolo“. Sono intervenuti anche Pino Quartullo, Valentina Marziali.