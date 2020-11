Georgette Polizzi confessa il suo desiderio di maternità: “La mia situazione richiede controlli, terapie…”.

Georgette Polizzi è stata sicuramente uno dei volti più discussi di Temptation Island, infatti, proprio nella nota trasmissione ha partecipato insieme al suo attuale marito Davide Tresse. I due allora sono usciti insieme dal programma nonostante il percorso vissuto abbastanza altalenante, ma l’amore è certamente stato più forte. Georgette è sempre apparsa sorridente, mostrando una solarità forte e decisa. Proprio quella forza che possiede le ha dato una spinta per rivelare la sua malattia, ossia la sclerosi multipla. Infatti, l’ex concorrente di Temptation ha vissuto un momento molto delicato, ma suo marito le ha sempre dato il coraggio per affrontare la situazione. Come sappiamo, i due sono sposati da qualche anno e Georgette non ha mai nascosto il suo desiderio di maternità.

Georgette Polizzi e il desiderio di maternità: “Servono impegnative, controlli, terapie”

La bellissima ex partecipante di Tempation Island Georgette Polizzi ha vissuto una vita decisamente delicata e difficile. Infatti, non ha avuto un’infanzia facile, non soltanto l’abbandono del suo papà biologico ma anche la morte della mamma. Momenti che sicuramente hanno segnato il suo percorso. Come sappiamo, Georgette è sposata con Davide Tresse, la donna non ha mai nascosto il suo forte desiderio di maternità. Da qualche ora, sul suo profilo instangram, ha pubblicato uno scatto in cui ha confessato il sogno di diventare madre ma anche la difficoltà che tale desiderio esercita. “Non posso dire che sia così semplice esaudire il mio desiderio di maternità. Purtroppo la mia situazione non è semplice, per colpa della b***. Servono carte, visite, appuntamenti, terapie che ti fanno sentire a pezzi per una giornata intera”, queste le parole di Georgette, che ha voluto raccontare la sua situazione.

Infatti, come abbiamo già annunciato, l’ex partecipante di Temptation Island è affetta da sclerosi multipla. Per questo motivo è costretta ad affrontare continui controlli e terapie che spesso privano il suo corpo di forza. Ma come lei stata ha scritto “Volere è potere!“. E noi auguriamo alla meravigliosa Georgette di esaudire ogni suo desiderio.

