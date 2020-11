GF VIP 5, decisione a sorpresa: è successo a poche ore dalla diretta

A poche ore dalla diretta del GF VIP 5, la produzione ha preso una decisione a sorpresa: ecco di che cosa si tratta

La quinta edizione del GF VIP fino ad adesso è stata piena di sorprese e colpi di scena. È successo di tutto: dall’abbandono dopo pochi minuti di Flavia Vento alle squalifiche di Fausto Leali e Denis Dosio, dall’Ares Gate all’outing di Gabriel Garko, fino all’ingresso nella casa di Mario Balotelli e molto altro ancora dovrà accadere. L’edizione è ormai entrata nel vivo e i giocatori iniziano a scoprire le loro carte. Si iniziano a delineare, tra l’altro, anche i preferiti del pubblico e di conseguenza i papabili vincitori. Da qui alla fine, però, potrebbe cambiare tutto. Il Grande Fratello Vip dovrebbe andare in onda fino a febbraio 2021, ma nel frattempo è stata sospeso la messa in onda due volte a settimana.

GF VIP 5, decisione a poche ore dalla diretta: cos’è successo

Domani sera, venerdì 6 novembre 2020, andrà in onda una nuova puntata del GF VIP 5. A pochissime ore dalla diretta, è arrivata una decisione a sorpresa da parte della produzione. Il Grande Fratello infatti, attraverso una nota ufficiale pubblicata sui social, ha comunicato: “Il televoto è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. Nella puntata di domani, venerdì 6 novembre, tutti i dettagli di questa decisione“. Il televoto settimanale, che vedeva come protagonisti Maria Teresa Ruta, Francesco Oppini, Massimiliano Morra, Paolo Brosio e Stefania Orlando, è stato annullato. La produzione, infatti, ha annunciato un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. Cosa sarà successo nella casa più spiata d’Italia?

I dettagli saranno svelati nella diretta di domani sera, in onda in prima serata su Canale 5. È probabile che la produzione abbia deciso di annullare il televoto per infliggere un provvedimento disciplinare nei confronti di Andrea Zelletta. L’ex tronista, così come Paolo Brosio, ha rivelato ai coinquilini cos’è successo in questi giorni fuori dalla casa. La produzione è intervenuta nei confronti di Brosio, spedendolo al televoto, ma presto potrebbe intervenire anche nei confronti di Zelletta. È probabile dunque che anche l’ex tronista sia spedito al televoto insieme a tutti gli altri. Più difficile, invece, che la produzione decida di intervenire in maniera più severa nei confronti dei due concorrenti. Ulteriori dettagli li conosceremo nella puntata in onda domani sera su Canale 5.