GF Vip, clamoroso colpo di scena: arriva la drastica decisione degli autori del reality show di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini.

Un’edizione ricca di colpi di scena, la quinta del Grande Fratello Vip. Emozioni, lacrime, liti e qualche polemica: il reality show condotto da Alfonso Signorini non si fa mancare proprio nulla. E le avventure dei ‘vipponi’ nella casa più spiata della tv tengono incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori, che stanno seguendo con passione questa edizione. Edizione che con ogni probabilità non terminerà a dicembre, come inizialmente stabilito, ma sarà allungata, fino a febbraio 2021. Un cambiamento di cui i concorrenti non sanno ancora nulla, anche se qualcuno ha avanzato l’ipotesi. Nel frattempo, un’altra clamorosa decisione, è stata presa nelle ultime ore e riguarda proprio la messa in onda del famoso reality show. Ecco cosa accadrà nelle prossime settimane.

GF Vip, clamoroso colpo di scena: drastica decisione degli autori, stop al doppio appuntamento settimanale

Novità in arrivo al Grande Fratello Vip. Dopo l’eliminazione della “Regia 2” dalla diretta live, a causa di tagli del personale per l’emergenza Covid, un’altra notizia non proprio piacevole per i fan del programma. Il reality show di Canale 5, infatti, presto andrà in onda soltanto di lunedì sera e non più di venerdì. Stop al doppio appuntamento settimanale, quindi, ma da quando? Il cambio programma dovrebbe avvenire dal 27 novembre, con la messa in onda della seconda stagione de Il Silenzio dell’Acqua, la fiction con Giorgio Pasotti ed Ambra Angiolini. La serie si scontrerà con The Voice Senior, la versione del noto talent dedicata agli “over”, condotta da Antonella Clerici. Una decisione che ha spiazzato il pubblico di Canale 5, abituato ormai a seguire la diretta per due sere a settimana.

Una decisione che, però, nasce anche dalla volontà di non “spremere” troppo i concorrenti. Per mettere su due puntate a settimana, c’è bisogno di numerosi argomenti e “dinamiche interne” alla casa, che non sempre nascono. Ma i fan dei vipponi non devono preoccuparsi: il GF Vip vi terrà compagnia fino a febbraio ogni lunedì! Inoltre, le telecamere della casa sono sempre accese, 24 ore su 24: basta sintonizzarsi su Mediaset Extra, al canale 55, o sull’app e il sito ufficiale del Grande Fratello Vip. Cosa aspettate a collegarvi?