GF Vip, De Blanck alla Gregoraci: “Non puoi fare come Cecilia Rodriguez”

In questa edizione del GF Vip, l’amicizia “speciale” nata tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci continua a catalizzare l’attenzione: “Non puoi fare come Cecilia Rodriguez” interviene la De Blanck.

L’amicizia “speciale” tra Pierpaolo Pretelli e la celebre showgirl continua a catalizzare l’attenzione: “Non me la sono sentita di andare oltre”. Queste le parole di Elisabetta Gregoraci nella casa del GF Vip, intenta a confidarsi con Patrizia De Blanck e Maria Teresa Ruta. Proprio in questi giorni, infatti, abbiamo assistito ad una lite tra la showgirl e Pierpaolo e ad un allontanamento tra i due. Pare, infatti, che Pretelli abbia confessato di non riuscire più a sopportare la situazione poiché prova qualcosa di forte nei confronti di Elisabetta e questo lo farebbe stare male. Elisabetta Gregoraci si è sfogata con le due inquiline ed è intervenuta Patrizia De Blanck.

GF Vip, Patrizia De Blanck a Elisabetta Gregoraci: “Non puoi fare come Cecilia Rodriguez”

Di fronte alle parole di Elisabetta Gregoraci, che ha confessato di voler bene a Pierpaolo Pretelli ma di non essersela sentita di andare “oltre”, è intervenuta Patrizia De Blanck. “Cosa vuol dire andare oltre?” ha tuonato, con la sua solita schiettezza. La Contessa ha portato ad esempio quanto accaduto tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, quando entrambi erano concorrenti del GF Vip. Patrizia De Blanck ha sottolineato che la showgirl ha un figlio fuori che guarda e che certe cose non può farle. Elisabetta Gregoraci ci ha tenuto a precisare che al di là del bambino, non se la sarebbe sentita ugualmente poiché bisogna provare “delle cose in più”. Nonostante sia evidente che la showgirl sia rimasta male dell’allontanamento di Pierpaolo Pretelli, ha deciso di dargli il suo spazio.

I fan del GF Vip che adorano l’amicizia creatasi tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci sperano di rivederli presto di nuovo in sintonia. Non ci resta che aspettare la puntata di Venerdì per scoprire come andrà a finire.

