Gigi Proietti, i funerali saranno in diretta Tv: come e dove seguirli

I funerali di Gigi Proietti verranno trasmessi in diretta Tv: come e dove è possibile seguirli? Ecco tutto nel minimo dettaglio.

Giovedì 5 Novembre, lo sappiamo, si svolgeranno i funerali di Gigi Proietti. Morto nello stesso giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni, l’attore e comico romano è venuto a mancare dopo diversi problemi cardiaci. Una notizia davvero sconvolgente, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha scosso davvero tutti. Appena appreso il tragico evento, infatti, sono giunti davvero tantissimi messaggi di disperazione e di cordoglio non soltanto dai suoi colleghi, ma anche dai suoi numerosi sostenitori. I funerali, come dicevamo precedentemente, si svolgeranno domani. E, a quanto pare, verranno trasmessi anche in diretta tv. D’altra parte, era l’unica da fare per poter ricordare ed omaggiare un grande artista qual era il grandissimo Gigi Proietti. Ecco, ma siete curiosi anche voi di scoprire come è possibile seguire e, soprattutto, dove è possibile seguire la cerimonia? Ecco tutti i dettagli.

Gigi Proietti, i funerali in diretta Tv: com’è possibile seguirla

Proprio a causa delle limitazione del Coronavirus, non sarà affatto possibile prendere parte ai funerali di Gigi Proietti. La cerimonia funebre si svolgerà all’interno della Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo. E, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che all’interno della Chiesa sia consentito l’ingresso soltanto ai familiari più stretti. Per chi volesse concedere l’ultimo saluto al grande attore e comico romano, però, è possibile seguire le esequie in diretta Tv. Si, avete letto proprio bene. Domani, Giovedì 5 Novembre, non soltanto si svolgeranno i funerali dell’artista a Roma, ma verranno anche trasmessi in diretta sui canali Rai. Come è possibile seguirli? Beh, la risposta è davvero semplice. A partire dalle ore 10:00, infatti, verrà trasmesso da ‘UnoMattina’ uno speciale completamente dedicato ai funerali di Gigi Proietti. Ma cosa succederà esattamente? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che, ancora prima di raggiungere la Chiesa dove si svolgerà la cerimonia, il feretro passerà dapprima dinanzi al Campidoglio. Ed, in seguito, dinanzi al ‘The Globe Theatre’ di Villa Borghese.

Quindi, ricapitolando: a partire dalle ore 10 di domani, Giovedì 5 Novembre, sarà possibile vedere in diretta Tv i funerali di Gigi Proietti. ‘UnoMattina’, infatti, trasmetterà uno speciale completamente dedicato a questo evento. Nel frattempo, la sindaca di Roma non soltanto ha annunciato lutto cittadino. Ma ha anche informato che il ‘The Globe Theatre’ verrà completamente dedicato al grandissimo artista.

