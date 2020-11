“Ho il Covid, l’ho attaccato anche a mia sorella”: l’annuncio della cantante

“Ho il Covid, non c’è niente di male. L’ho attaccato anche a mia sorella”: l’amatissima cantante italiana l’ha fatto sapere a tutti così

Anche Iva Zanicchi, nota ed amata cantante, ha contratto il Covid 19. Ha deciso di dirlo a tutti, pubblicamente, tramite il proprio profilo Instagram. L’annuncio ha preoccupato un po’ tutti i suoi fan, ma le sue parole sono state abbastanza rassicuranti: “Non ho perso l’allegria”, è così che la cantante ha voluto comunicarlo a tutti, facendo poi anche le dovute raccomandazioni: “State attenti”. Nel video si mostra con una mascherina ben indossata.

A gennaio scorso ha compiuto 80 anni, Iva Zanicchi. Precisamente, è nata il 18 gennaio del 1940. E’ una donna molto forte e combattiva e sul fatto che non si farà abbattere da questa ‘sfida’ davanti alla quale l’ha messa la vita siamo tutti d’accordo.

Ha girato un breve video per tutti i suoi follower, volendo annunciare che anche lei è stata colpita da questo nemico invisibile che sta mettendo in ginocchio il mondo intero negli ultimi mesi. Il Governo italiano ha appena preso nuovi provvedimenti per cercare di arginare il più possibile la pandemia, ma a quanto pare non è una battaglia facile. Il premier Giuseppe Conte ha assicurato che entro la prossima primavera saranno rese disponibili le prime dosi di vaccino. Ma, ovviamente, è ancora tutto in dubbio. Questa pandemia ha spiazzato tutti, anche la scienza, che ancora non riesce a darsi risposte concrete sul da farsi.

Come sta Iva Zanicchi?

Sta bene. “Non ho perso l’allegria”, spiega ai suoi fan di Instagram, continuando: “Non c’è niente di male. Adesso starò a casa, con i miei familiari, ci mancherebbe altro. Purtroppo l’ho attaccato anche ad un’altra mia sorella”. L’Italia è davvero in grave difficoltà e si spera che al più presto si trovi una soluzione definitiva a tutto ciò.