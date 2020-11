Roberto Mercandalli, lo ricordate? Cosa ha fatto il ‘Cumenda’ dopo il GF 8

Era il 2008 quando al GF 8 entrò Roberto Mercandalli, detto il ‘Cumenda’: sono passati tanti anni da allora, che fine ha fatto l’ex gieffino?

L’ottava edizione del Grande Fratello fu una delle più turbolente nella storia del reality grazie alle tormentate dinamiche createsi tra i concorrenti. Tra questi, Roberto Mercandalli è senza dubbio uno di quelli che lasciarono un segno indelebile nella memoria dei telespettatori. Il milanese Mercandalli, altrimenti detto il ‘Cumenda’, si fece notare per il suo carattere abbastanza spigoloso, per la sua mania dell’eleganza (indimenticabili i suoi completi di cashemire) e per la storia con la coinquilina Lina Carcuro nata proprio tra le mura della Casa più famosa d’Italia. Durante il flirt tra i due gieffini, Roberto era però fidanzato con un’altra ragazza, Elena, da cui ovviamente fu lasciato. Come dimenticare poi lo scandalo fatto scoppiare proprio da Roberto per aver parlato troppo e in modo non elegante con i coinquilini del rapporto “confidenziale” instauratosi con la Carcuro. Quest’ultima rischiò infatti di essere espulsa dall’Ordine dei Medici.

Roberto Mercandalli, la sua vita dopo il GF 8

Uscito dal reality, il ‘Cumenda’ tentò un riavvicinamento con la sua ex, ma il ritorno della coppia non ci fu. L’anno successivo, nel 2009, convolò a nozze con Manuela Rocco, ex corteggiatrice di Uomini e Donne; i due si separarono nel 2013 e per Roberto fu un duro colpo, come confessò al settimanale Visto: “La separazione mi ha gettato un brutto periodo, ma per fortuna ho conosciuto Valentina”. Dalla nuova fidanzata, Valentina Bandi, Mercandalli ha avuto un bambino, Tancredi: ”Valentina e io avremo un maschietto – aveva annunciato nel 2015 al settimanale Nuovo – Sono già al settimo cielo. Dopo il reality ho attraversato momenti molti difficili: mi sono separato da mia moglie, ho sofferto tanto e sono ingrassato. Per fortuna, ho incontrato Valentina e la mia vita è cambiata”. La nascita del figlio avrà sicuramente ripagato Roberto delle sofferenze passate e noi ci congratuliamo con lui per la sua nuova vita.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui