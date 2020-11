Chi è Rossana, la corteggiatrice di Davide Donadei in Uomini e Donne: ecco per voi tutto quello che c’è da sapere sulla pugliese.

Nello studio di Uomini e Donne, nella stagione in corso, ci sono tantissime bellissime giovani. Sono entrate a far parte del dating show di Maria de Filippi per conoscere i tronisti scelti, Davide e Gianluca. Ad aver attirato l’attenzione del pugliese è Rossana, la corteggiatrice dai lunghi capelli castani ed un sorriso davvero abbagliante. Il loro primo incontro, a metà ottobre, è stato un vero e proprio colpo di fulmine: i due dopo aver chiacchierato si sono lasciati andare in un lungo abbraccio. Nascerà un vero amore tra Rossana e Davide? C’è da dire che non è sola a conoscere il bel giovane…Oltre lei, Davide ha intrapreso una conoscenza con Beatrice e Chiara. Le conosciamo bene entrambe! In molti ora si stanno chiedendo da dove viene la bellissima e nuova corteggiatrice che è entrata a far parte del programma. Siamo qui per cacciare via ogni dubbio: ecco tutto su Rossana De Florio!

Uomini e Donne, Rossana: età e Instagram della corteggiatrice di Davide Donadei

Rossana De Florio è la corteggiatrice di Davide Donadei, il tronista pugliese che siede oggi sul trono di Uomini e Donne. La giovane, si legge sul web, ha 18 anni. Dai suoi canali social abbiamo scoperto che ha studiato presso l’Università del Salento: anche lei, come il tronista che ha scelto di corteggiare, è pugliese. La sua città d’origine è Taranto. Il suo canale Instagram è seguito da oltre 21 mila follower: Rossana pubblica scatti di sé ed immagini dei suoi viaggi. “Full time explorer” c’è scritto infatti nella sua descrizione: ama viaggiare e nelle ‘storie in evidenza’ ci sono i dettagli di tutti i suoi viaggi. Il suo migliore amico è uno splendido cane nero, presente molto sul suo profilo. Rossana vanta di un fisico pazzesco: i suoi scatti al mare hanno il pieno di like! Guardate un po’ qui:

Visualizza questo post su Instagram (A)MARE… Niente di più simile a me!🧡☀️ Un post condiviso da Rossana De Florio (@rossanadeflorioo) in data: 29 Ago 2020 alle ore 4:58 PDT

Non abbiamo altre informazioni su Rossana De Florio ma sappiamo per certo che la conoscenza con Davide, per ora, va a gonfie vele. Tra i due c’è molta complicità: diventeranno presto una coppia? Questo lo scopriremo nelle prossime puntate di Uomini e Donne…