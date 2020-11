Il padre di Angelica Massera, inviata di Striscia la Notizia, è stato ricoverato in ospedale perchè positivo al Covid-19

Angelica Massera è una delle inviate di Striscia la Notizia, tg satirico diretto da Antonio Ricci e in onda su Canale 5. La Massera è l’imitatrice della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Il suo personaggio sembra abbia avuto un gran successo. La Massera è divenuta famosa soprattutto grazie al web. Sui social è molto seguita: su Instagram, ad esempio, conta circa 313 mila seguaci. Proprio sul popolare social network, l’inviata di Striscia la Notizia ha dichiarato che il padre è stato ricoverato in codice rosso in ospedale perchè risultato positivo al Covid-19.

Il padre di Angelica Massera, inviata di Striscia la Notizia, è stato ricoverato in ospedale in codice rosso a causa del Covid-19. L’imitatrice e comica ha pubblicato un lungo ed emozionante post su Instagram, scrivendo: “Ti hanno ricoverato in codice rosso e da ridere c’era ben poco. I tuoi attacchi di panico, i tuoi messaggi su Whastapp ‘se mi intubano, portatemi via che voglio morire a casa’. Eri convinto di perdere e a dir la verità ci sei andato vicino. Ma giorno dopo giorno hai rimontato la partita e stai vincendo tu. Ti videochiamo e non sento la tua voce, nè tu senti la mia, ma guardo solo il tuo sorriso e torno ad essere serena. E anche tu. Ti aspetto a casa da vincitore papà”.

Il padre di Angelica Massera sembra stia reagendo bene alle cure somministrate dall’ospedale. L’inviata del tg satirico ha confessato che c’è stato un momento in cui ha rischiato di perdere la partita, ma adesso pare che possa ampiamente vincerla. Auguriamo ovviamente al papà dell’imitatrice e comica una pronta guarigione.