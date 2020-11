Tale e Quale Show, Carlo Conti assente nella prossima puntata: chi condurrà la prossima puntata al suo posto.

Non ci sarà Carlo Conti nella prossima puntata di Tale e Quale Show. Il conduttore, positivo al Coronavirus da circa una settimana, era inizialmente asintomatico. Nelle ultime ore, però, le sue condizioni sono peggiorate, rendendo impossibile il collegamento con lo studio Rai. Nonostante avesse già contratto il virus, infatti, Conti ha condotto la scorsa puntata dello show da casa, attraverso un collegamento video. Un collegamento che, questo venerdì, 6 novembre, non ci sarà. Ecco, dunque, chi sostituirà il padrone di casa alla conduzione della prossima puntata della trasmissione dedicata alle imitazioni.

Tale e Quale Show, Carlo Conti assente nella prossima puntata: ecco chi lo sostituirà alla conduzione

Carlo Conti non sarà presente nella prossima puntata di Tale e Quale Show, in onda venerdì 6 novembre. La comparsa dei sintomi del Covid, annunciata dal conduttore stesso attraverso Instagram, rende impossibile la sua presenza, anche attraverso lo schermo. Nella scorsa puntata, infatti, Carlo ha condotto da casa, collegandosi con lo studio. Chi condurrà quindi la puntata questo venerdì? Ci penseranno i giurati, presenze fisse del programma di Rai Uno. Parliamo di Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, supportati anche dal comico Gabriele Cirilli, altra presenza fissa dello show.

Insomma, una puntata di Tale e Quale Show decisamente anomala, quella che vedremo domani su Rai Uno. Sulle condizioni di Carlo Conti non sappiamo molto. Inizialmente, il conduttore si è dichiarato asintomatico, per poi aggiornare tutti attraverso un post sui social pubblicato due giorni fa: “Ora i sintomi ci sono tutti e anche troppi! Questo Covid è una brutta bestia”. Il post è stato accolto da una valanga di messaggi di affetto, di fan e colleghi, che non hanno esitato a far sentire la propria vicinanza al conduttore. Non possiamo che unirci a loro e augurare a Carlo Conti una velocissima guarigione. Forza !