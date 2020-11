Era Tonio Cartonio de “La Melevisione”: cosa fa oggi e com’è diventato

Ha segnato l’infanzia di moltissimi nel ruolo di Tonio Cartonio nell’amatissimo programma “La Melevisione”: cosa fa oggi e com’è diventato.

Ha segnato l’infanzia di moltissimi bambini, Tonio Cartonio, folletto del magico programma “La Melevisione”: cosa fa e com’è diventato oggi? La Melevisione era un mondo magico ed educativo che ogni pomeriggio ci teneva incollati al televisore con i suoi personaggi fantastici e divertenti. Il protagonista, Tonio Cartonio, era interpretato dal talentuoso Danilo Bertazzi, che con le sue bibite squisite e le sue opere d’arte riuscì a conquistare il pubblico e la critica. Un universo fiabesco il suo, dove streghe, lupi, principesse e fate affrontavano vicissitudini di ogni tipo e, intanto, i bambini imparavano divertendosi. Danilo Bertazzi, che ha prestato il volto al simpatico folletto per cinque anni, è un attore di grande talento ed un autore televisivo: scopriamo cosa fa oggi e com’è diventato. Curiosi? Eccovi tutti i dettagli!

Era Tonio Cartonio ne “La Melevisione”: com’è oggi Danilo Bertazzi

Il talentuoso attore Danilo Bertazzi è originario di Chivasso è nato nel 1960 e ha conseguito il diploma al Centro di Formazione Teatrale presso la scuola di Torino. Ha lavorato molto spesso in teatro, a contatto con il pubblico, dimostrando la grande passione e le innati doti di interprete. In televisione, ha prestato la voce all’amatissimo “Topo Gigio” in Il giro del mondo in ottanta giorni e partecipato al film “Cuore cattivo”. Non solo attore, ma anche doppiatore e sceneggiatore, ha anche prestato la voce per la lettura in alcuni lavori radiofonici. A teatro, ha ottenuto grande successo con “Fantasia” spettacolo ispirato ai lavori del celebre Gianni Rodari. Dopo il ruolo iconico di Tonio Cartonio ne “La Melevisione”, ricopre il ruolo di Oreste Castagna per Racconti di Pace. In seguito, lo vediamo in Trebisonda e alla conduzione di Slurp, programma di cucina dedicato ai giovani. Danilo Bertazzi ha preso parte alla celebre soap opera “CentoVetrine” e recitato nel film “Le stelle inquiete”. Infine, è anche tornato nel magico mondo della Melevisione nella parte di “Cuoco Danilo” per la gioia dei fan appassionati. A partire dal 2012, Danilo Bertazzi è autore de “La posta di yoyo” in onda sull’omonimo programma.

Danilo Bertazzi, com’è diventato

L’amatissimo Tonio Cartonio resterà sempre un personaggio iconico che ha insegnato moltissimo ai più piccini con grande leggerezza e divertimento. Danilo Bertazzi, l’attore che ha interpretato il simpaticissimo folletto, ha un profilo Instagram seguito da oltre sessantaduemila follower. In particolare, tramite i social, si tiene in contatto con i fan che ammirano la sua simpatia e la grande energia che sprigiona. Danilo Bertazzi condivide spesso ricordi legati al magico mondo de “La Melevisione”. Nel 2019 ha fatto coming out e dal 2012 ha un compagno con cui condivide la vita. A osservare le sue foto di oggi, sembra che il tempo non sia mai trascorso per Danilo Bertazzi. Basta guardare lo stesso sorriso, gli stessi occhi luminosi per cogliere lo stesso entusiasmo. Siete curiosi di scoprire com’è diventato? Ecco uno scatto recente.

E voi, seguivate “La Melevisione” da bambini? Vi ricordate anche di Lupo Lucio, Fata Luna, il celebre Genio Abu Zazà, interpretato dal talentuoso Fabio Troiano?