Nella puntata di oggi, 5 novembre, di Uomini e Donne, Maria de Filippi ha preso una drastica decisione: l’ha comunicato in studio, ecco le sue parole.

In onda oggi, come di consueto, una nuova puntata di Uomini e Donne. I protagonisti di oggi, 5 novembre, sono Gemma Galgani con il suo nuovo ‘flirt’, Mario, e Davide Donadei. Il tronista sta conoscendo tre giovani ragazze: Beatrice, Chiara e Rossana sono le corteggiatrici del pugliese che Maria oggi ha fatto sedere al centro dello studio. Il pubblico di Canale 5 ed i presenti in studio hanno assistito ad una romantica esterna tra Davide e Rossana: il tronista ha deciso di baciare anche lei! Non appena terminata la clip, Maria de Filippi ha voluto fare una precisazione: la decisione è stata drastica. Ecco di cosa si tratta.

Uomini e Donne, drastica decisione di Maria De Filippi: “D’ora in poi non è più consentito”

“E’ vero che voi siete super controllati ma Davide devo dirti che d’ora in poi, anche se voi fate come volete, a costo di non far più le esterne, non è più consentito. Baciarsi in tv comincia ad essere un po’….capito? Riuscirai ad arrivare ad una scelta anche senza bacio“: sono state queste le parole di Maria de Filippi oggi 5 novembre in puntata. La conduttrice ha preso questa decisione per via dell’emergenza Coronavirus che continua ad essere protagonista nella vita di tutti i cittadini del mondo: niente più baci tra i tronisti e le loro corteggiatrici avanti le telecamere. Davide e Rossana in esterna si sono scambiati un lungo bacio: dopo aver visto la clip, la De Filippi ha dovuto fare questo discorso al tronista che fino ad ora, ha baciato tutte le sue corteggiatrici.

Rossana, chi è la corteggiatrice di Davide

Rossana è la corteggiatrice, new entry nel programma, di Davide Donadei: la giovane è di Taranto e si legge sul web, ha solo 18 anni! Ha catturato l’attenzione del tronista per il suo bel viso e la sua semplicità: tra i due si è creato un bel feeling. Nascerà qualcosa di serio tra i due? Non ci resta che vedere come andrà a finire il percorso di Davide…