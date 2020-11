Le parole di Roberto Parli, ex marito di Adriana Volpe, sulla separazione: su Instagram lo sfogo che accenna ad uno “scheletro nell’armadio”.

Sulla separazione dal marito, avvenuta poco dopo la fine del suo percorso al GF Vip, Adriana Volpe ha sempre preferito mantenere il più stretto riserbo. Erano circolate voci sulla presunta gelosia del marito Roberto Parli scatenata dal feeling nato tra lei e un altro concorrente del reality, Andrea Denver, tra l’altro sempre negato sia dalla conduttrice tv che dal modello. La Volpe inoltre era anche uscita di sua volontà dal gioco proprio per stare accanto al marito in un momento molto difficile segnato dalla malattia del padre di Roberto.

Roberto Parli, l’ex marito di Adriana Volpe vuota il sacco

A quanto pare la fine del matrimonio tra Adriana e l’imprenditore sarebbe dovuta a motivi ancora sconosciuti: ecco che proprio in questi giorni Parli si è lasciato andare a dei commenti sulla separazione, i cui retroscena non erano mai stati svelati finora. Rispondendo ad una frecciatina di un utente su Instagram, l’imprenditore ha accennato degli “scheletri nell’armadio” che avrebbero portato la coppia ad allontanarsi. La foto che ha scatenato i commenti lo ritrae insieme alla figlia Gisele col costume di Halloween, nella didascalia Parli ha scritto: “È Hallowen. Sarebbe il momento giusto che “qualcuno” tirasse fuori i propri scheletri dall’armadio. Ma, per me, è molto più appagante vedere felici i nostri figli. Ti amo Gisele… da sempre e per sempre”. Invece, ad un utente che gli augura di trovare una “compagna meno bella e famosa ma più sincera”, Roberto risponde: “Famosa ???? Di cosa???? Le mie ferite sono la mia famiglia e mia figlia che piange ogni volta”. In un’altra foto, invece, a chi lo aveva accusato di avere causato la fine del suo matrimonio, ribatte: “Peccato che non si giudica in 3 mesi ma in 14 anni una persona tu guardi la TV io la vita reale”.

Cosa ne pensate? Gli scheletri nell’armadio a cui allude l’ex marito di Adriana Volpe verranno mai fuori?