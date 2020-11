Alessia Marcuzzi “maleducata”: la foto con le gambe alzate fa discutere; ecco cosa è apparso sul profilo Instagram della conduttrice.

È una delle conduttrici più amate della nostra tv. Attualmente è in onda su Italia Uno con Le Iene, affiancata sul palco da Nicola Savino, ma forse non tutti sanno che Alessia Marcuzzi è super social! Proprio così, la bellissima conduttrice è molto attiva anche nel mondo social, in particolare su Instagram, che è diventato a tutti gli effetti il social network più utilizzato dai vip. Sul suo profilo ufficiale, seguito da ben 5 milioni di followers, Alessia ama postare foto e video delle sue giornate, dai backstage lavorativi agli attimi di vita quotidiana. E, qualche ora fa, la Marcuzzi ha condiviso uno scatto che non è passato affatto inosservato. Il motivo? Un accessorio davvero singolare che la conduttrice indossa…Diamo un’occhiata!

Alessia Marcuzzi “maleducata”: la foto con le gambe alzate scatena i commenti dei followers

“Maleducata”. È quello che ha scritto Alessia Marcuzzi nella didascalia dell’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Uno scatto che stuzzica i fan e il motivo potete guardarlo con i vostri occhi:

Eh si! Grandissime protagoniste dello scatto di Alessia sono le sue notevoli gambe! Chilometriche, come i tacchi a spillo delle scarpe che indossa. Ma ad attirare l’attenzione dei fan sono stati anche i collanti, decisamente “particolari”. Avtete notato anche voi? I pois sulle calze indossate dalla Marcuzzi sono dei veri e propri buchi. Il dettaglio ha scatenato i followers, che non hanno esitato a commentare il post. Ecco alcuni dei commenti apparsi sotto lo scatto:

Che dire, le calze bucate della conduttrice non sono passate di certo inosservate! Pioggia di likes per Alessia, che si conferma una della donne più amate del nostro piccolo schermo, anche sui social! E voi, oltre a seguirla a Le Iene, cosa aspettate a seguirla sul suo profilo ufficiale di Instagram? È ricco di contenuti super interessanti, non ve ne pentirete!