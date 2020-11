Amici, notizia ufficiale: annunciate le date, ecco quando inizia

Finalmente è arrivata la notizia ufficiale della nuova edizione di Amici, il talent più amato dal pubblico: annunciate le date, ecco quando inizia

Finalmente è ufficiale la notizia che tutti stavano aspettando: torna il talent Amici con la nuova edizione, ecco quando inizia. Il programma condotto da una delle regine del panorama televisivo italiano è uno dei più amati dal pubblico e in molti si chiedevano quando avrebbe fatto ritorno. Se qualche tempo fa c’era stato il clamoroso annuncio di una nuova professoressa, restava ancora un mistero la data della messa in onda per la nuova stagione. Adesso, è finalmente confermata e a dare l’annuncio è il profilo ufficiale del programma: ecco quando inizia Amici e come è organizzata la programmazione. Curiosi di scoprire i dettagli? Vi accontentiamo subito.

Amici, notizia ufficiale, ecco quando inizia

Il programma incentrato su giovanissimi talenti che studiano con grandi artisti per perfezionare la loro arte sta per fare ritorno. Amici è uno degli show storici della tv italiana ed è amatissimo dal pubblico. Ha sfornato talenti che oggi sono artisti acclamatissimi, come Emma Marrone e Marco Carta, di cui è da poco arrivato l’annuncio della positività al Coronavirus. Il profilo ufficiale del programma ha dato finalmente la conferma: ecco quando torna in onda la nuova edizione di Amici. Si comincerà Sabato 14 Novembre, sempre su Canale 5, a partire dalle ore 14.10 per la “formazione della nuova classe”. Dal 16 Novembre, poi, potremo seguire il daytime alle ore 20.00 su Italia Uno. Per la gioia di milioni di fan, sta per tornare la scuola più famosa d’Italia. Non vediamo l’ora di scoprire chi saranno i protagonisti dell’edizione 20 del programma. Al momento, non si hanno ancora notizie in merito. Ecco di seguito il comunicato ufficiale che annuncia l’inizio dello show.

Non ci resta che aspettare la prossima settimana per scoprire i nuovi talenti. La notizia che tanti attendevano è finalmente arrivata e continueremo a tenervi aggiornati. E voi, siete appassionati di Amici?

