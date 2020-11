Stando a quanto si apprende dall’Ansa, sembrerebbe che sia arrivata la conferma che gli ospedali siano al collasso per Coronavirus.

L’emergenza Coronavirus, purtroppo, continua a far spaventare davvero tutti. I numeri, giorno dopo giorno, continuano ad aumentare sempre di più. E, com’è giusto che sia, aumenta notevolmente anche l’ansia e la preoccupazione di ciascuno di noi. Ad incutere timore non soltanto è la situazione in generale, ma anche il pensiero che il sistema ospedaliero potrebbe crollare da un momento all’altro. D’altra parte, lo sappiamo benissimo, tutte le misure restrittive che sono state applicate fino a questo momento, e l’ultimo risale a qualche giorno fa, sono mirate proprio a non creare problemi al sistema ospedaliero. Purtroppo, però, quello che si temeva potesse accade, è accaduto. E a darcene conferma è stato proprio Walter Ricciardi. Stando a quanto si apprende da Ansa.it, sembrerebbe che il consigliere del Ministro della Salute abbia confermato che gli ospedali siano completamenti al collasso. E che, soprattutto, per offrire ampie cure ai malati di Covid, purtroppo, si ‘trascurano’ pazienti affetti da altre patologie. Ma vediamo nel minimo dettaglio tutti i particolari.

Coronavirus, la conferma è appena arrivata: ospedali al collasso, tutti i dettagli

Con il passare dei giorni, lo sappiamo benissimo, i contagi dal Coronavirus aumentano sempre di più. E, purtroppo, con essi aumenta anche il numero dei ricoverati. Possiamo considerare il sistema ospedaliero al collasso? O, per meglio dire, completamente saturi? A quanto pare, decisamente si! A darcene la conferma non soltanto è stato Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), ma anche Walter Ricciardi. Stando a quanto si apprende da Ansa.it, sembrerebbe che entrambi, che sono due personaggi pienamente coinvolti in questa pandemia da Coronavirus, abbiano completamente descritto alla grande quanto questa situazione stia davvero preoccupando tutti. E, soprattutto, di quanto gli ospedali stiano completamente vacillando. ‘Il dato allarmante è quello dei ricoveri ordinari, che sta saturando i reparti di Medicina Interna di mezza Italia’, dice Ranieri Guerra e che si legge su Ansa.it. Dello stesso canto, però, è anche Walter Ricciardi. Il consigliere del Ministro della Salute, infatti, ha confermato: ‘La situazione degli ospedali è drammatica più o meno in tutta Italia, in certi casi è addirittura tragica’. Sottolineando, tra l’altro, di quanto, a causa della disponibilità dei posti letto, è possibile ricoverare soltanto pazienti Covid. Mentre tutti coloro che sono affetti da altre patologie, purtroppo, sono costretti a non ricevere delle cure adeguate.

Un vero e proprio allarme, da come si può chiaramente comprendere, quello che, da come si apprende da Ansa.it, hanno lanciato Ranieri Guerra e Walter Ricciardi.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui