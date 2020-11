Dopo la divisione dell’Italia in zone gialle, arancioni e rosse a seconda del rischio contagio da Coronavirus, Walter Ricciardi ribadisce: “A Napoli occorre il lockdown”.

Nel lungo discorso tenuto Mercoledì alla Nazione, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha sancito la divisione dell’Italia in tre zone specifiche a seconda del rischio di contagio. In ogni zona, le misure restrittive sono più o meno rigide a seconda della gravità della diffusione del Coronavirus. Il Premier ha anche specificato la possibilità, per un determinato territorio, di mobilità tra zone. Vale a dire l’eventualità che, se per la durata di quattordici giorni i dati registrati sul contagio si mantengono stabili, una regione da zona rossa possa diventare zona arancione o gialla o viceversa. Proprio su quanto stabilito per la Campania, inserita nelle zone gialle colpite da Coronavirus, è intervenuto Walter Ricciardi: “A Napoli occorre il lockdown”.

Coronavirus, Walter Ricciardi convinto che Napoli andasse chiusa

Già diverso tempo fa, prima che fosse introdotto il nuovo Dpcm, Walter Ricciardi era intervenuto affermando la gravità della situazione. Soprattutto in alcune città. Adesso, in quanto ospite di Rai Radio 1 per “Un giorno da pecora”, come riportato da Leggo, il consigliere del del Ministro della Salute ha ribadito la sua posizione. “La situazione può peggiorare da un momento all’altro” ha spiegato, riguardo alle aree definite gialle. Poi, portando la città di Napoli ad esempio, ha spiegato che i dati sono già peggiorati e confermato quanto pensava settimane fa. Occorre una chiusura per la zona, poiché fortemente a rischio. Secondo Walter Ricciardi, Napoli si trova in zona gialla solo perché dai dati raccolti viene “estrapolata una media” di tutta la regione, cosa che, invece, dovrebbe essere fatto a livello provinciale. Proprio ieri, il Governatore della Regine Campania, Vincenzo De Luca, ha istituito nuove misure restrittive.

Al momento, resta in atto la decisione del Governo riguardo la Campania. Restiamo in attesa di nuovi aggiornamenti. Continueremo a tenervi informati riguardo ad ogni possibile sviluppo.

