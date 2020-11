Carlo Conti ricoverato per Covid, finalmente rompe il silenzio: il messaggio

Era arrivata qualche ora fa la notizia del ricovero in ospedale di Carlo Conti a causa del Covid, finalmente rompe il silenzio: ecco il suo messaggio.

Era giunta qualche ora fa la notizia del ricovero di Carlo Conti a causa del Covid: il conduttore rompe il silenzio, ecco il suo primo messaggio. Ad annunciare la positività era stato proprio lui attraverso un messaggio tramite il suo profilo Instagram. L’amatissimo conduttore, al momento al timone di Tale e Quale Show, aveva inizialmente rassicurato i fan riguardo al fatto di stare bene ed essere asintomatico. Questa mattina, invece, la notizia che ha messo in allarme e preoccupato i fan, quella del ricovero di Carlo Conti. A parlare, adesso, è di nuovo lui, in un breve ma forte messaggio destinato a tranquillizzare i fan e gli amici: ecco cos’ha scritto.

Carlo Conti ricoverato per Covid, il primo messaggio

Continua ad espandersi il contagio da Coronavirus, da poco, infatti, è arrivata la notizia della positività del celebre telecronista che ha coinvolto quattro membri della sua famiglia. Carlo Conti è un altro volto amatissimo dal pubblico che si è ritrovato affetto dal virus e, nonostante un inizio privo di sintomi, oggi è stato annunciato il suo ricovero ospedaliero. Grande preoccupazione per i fan, che hanno temuto un’aggravarsi delle sue condizioni. A rassicurare tutti è intervenuto proprio l’amatissimo conduttore, Carlo Conti, attraverso un post su Instagram. ” Tranquilli! Tutto sotto controllo” ha scritto. Ha poi aggiunto di essere in ospedale per essere curato meglio e di stare migliorando grazie a medici e infermiere. Ha poi rivolto un incitamento ai suoi colleghi di Tale e Quale Show e concluso il messaggio con un “forza ragazzi!”. Questo suo annuncio social è servito per placare la preoccupazione del pubblico. Di seguito, il post.

Non possiamo che rallegrarci del fatto che il celebre conduttore, amatissimo dal pubblico, abbia rassicurato tutti noi. Auguriamo a Carlo Conti una rapida guarigione e non vediamo l’ora di vederlo ancora a Tale e Quale Show!