Continua la diffusione del contagio da Covid, positivo il celebre telecronista e quattro dei suoi familiari: “Mia moglie è demolita”, tutti i dettagli.

Continua a tenere in scacco l’Italia la pandemia da Coronavirus. Ieri è entrato in vigore il nuovo Dpcm che ha sancito la divisione del paese in zone colorate a seconda del rischio di contagio. Risultata positiva anche il Sindaco di Roma, Virginia Raggi e proprio qualche ora fa è arrivata la notizia del ricovero di Carlo Conti, che aveva scoperto la positività qualche giorno fa. Il Covid non sembra intenzionato a lasciar respirare la popolazione, positivo anche il celebre telecronista Guido Meda e quattro membri della sua famiglia: “Mia moglie è demolita” ha dichiarato. Tramite un post condiviso sul suo profilo Instagram, Guido Meda ha descritto i sintomi e di come sta affrontando la difficile situazione.

Covid, positivo il telecronista Guido Meda

Il nuovo Dpcm che sancisce le misure restrittive necessarie per raffreddare la curva epidemiologica è entrato in vigore ieri e ha sorti reazioni clamorose. Si susseguono, però, le notizie riguardo la positività di personaggi noti al pubblico. Risultato positivo anche il telecronista Guido Meda e sua moglie. Tramite un lungo messaggio rivolto ai fan, il giornalista ha raccontato i sintomi che si sono ritrovati ad affrontare. “Il virus è pesante, non si tratta di essere allarmisti o negazionisti. C’è e basta” ha spiegato. Guido Meda ha anche parlato della moglie, che ha avuto la febbre a 38.5 per una settimana e i sintomi, come mal di testa, tosse, dolori, ma, “soprattutto la preoccupazione”. Il telecronista ha poi voluto rassicurare tutti, affermando di stare bene e quanto sia stato importante la tempestività della prescrizione medica di alcuni medicinali all’avanzare dei sintomi.

Un momento davvero difficile per l’intera popolazione, ostaggio ormai da mesi del virus. Nel lungo discorso alla Nazione, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha chiesto agli italiani di restare uniti e continuare a fare sacrifici per il bene collettivo. Continueremo a tenervi aggiornati.