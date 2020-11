GF VIP, Patrizia De Blanck ha preso a schiaffi Enock: ecco cosa è successo nella casa più spiata di Cinecittà.

Torna questa sera di 6 novembre l’attesa puntata in onda del Grande Fratello VIP. Fino ad ora l’edizione è stata ricca di colpi di scena e sorprese: l’improvviso abbandono di Flavia Vento a poche ore dall’inizio, l’Ares Gate, l’outing di Gabriel Garko, le squalifiche di Fausto Leali e Denis Dosio. Insomma, il GF VIP quest’anno non si è fatto mancare proprio nulla ma mica è finito? Il televoto è stato annullato questa settimana a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. Ma nelle ultime ore c’è un episodio che sta facendo molto chiacchierare…La Contessa De Blanck avrebbe preso a schiaffi Enock: la reazione di Patrizia non sarebbe andata giù a Tommaso il quale ha commentato l’accaduto. Ecco nel dettaglio tutto quello che è successo.

GF VIP, De Blanck prende a schiaffi Enock: “Mi sono arrabbiata molto”

Nella casa del GF VIP, nelle ultime ore, sono volati schiaffi. Proprio così: la Contessa De Blanck ha dato delle sberle ad Enock, il motivo? L’ha spiegato lei stessa: “Io stavo parlando con Tommaso e lui si è messo avanti con le braccia aperte. Lo volevo spostare e mi sono arrabbiata molto. Gli ho dato due schiaffoni e una gomitata, poi infatti si è spostato. Hai capito?“.

Non ho visto il video delle sberle della contessa a Enock, però lei ne parla qui! #GFVIP pic.twitter.com/AwC5EGooIH — Davide 🏳️‍🌈 (@davide_leon) November 5, 2020

Nella casa del GF VIP Tommaso, presente durante la scena, ha commentato l’accaduto. “Oggi ha dato due sberle ad Enock, schiaffi pesanti, forti. Erano forti e lei era inca**ata. Chiedete ad Enock. Non l’ha fatto per scherzare, erano due belle sberle. Certe volte esagera e trascende”. Francesco Oppini ha difeso la contessa dicendo: “Tommy non è facile alla sua età, è stanca. Ha 80 anni, non è facile. Forse lei ora non sopporta certe cose”.