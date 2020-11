Dopo le ultime voci di questi giorni, l’ex concorrente di Temptation Island ha confermato il tradimento: il suo racconto social.

In questi ultimi giorni, non si fa altro che parlare di loro: Andrea Battistelli ed Anna Boschetti. Ex concorrenti della scorsa edizione di Temptation Island, la coppia aveva deciso di prendere parte al docu reality delle coppie per testare il loro amore, data le loro divergenze sul futuro, e di decidere cosa fare. Il loro percorso, lo sappiamo benissimo, seppure abbia avuto diversi alti e bassi, è finito nei migliori dei modi. Certo, durante il falò di confronto, se ne sono dette di ogni colore. Eppure, dopo la classica domanda di Filippo Bisciglia, i due avevano deciso di uscire insieme. Da quel momento, sono trascorsi alcuni mesi. E sembrava stesse procedendo tutto alla grande. Invece, qualche giorno fa, Amedeo Venza ha riportato la notizia di un presunto tradimento da parte del giovane romano. Ecco, ma è davvero così? Sembrerebbe proprio di si! E a darne la conferma è stata la stessa Anna. Qualche ora fa, sul suo canale social ufficiale, l’ex concorrente di Temptation Island ha confermato il tradimento. Ecco le sue parole.

Temptation Island, l’ex concorrente conferma il tradimento del suo compagno: cos’è successo

A distanza di pochissimi giorni dalla notizia lanciata da Amedeo Venza, Anna Boschetti ha rotto il silenzio. Ed ha confermato il tradimento del suo compagno Andrea Battistelli. Stando a quanto si apprende dalle parole dell’ex concorrente di Temptation Island, sembrerebbe che il giovane romano abbia trascorso una notte intera nel suo ristorante con ben due tentatrici. ‘Quello che so io è che Andrea si è frequentato, una notte, con due tentatrici dentro al suo ristorante. Si sono chiusi fino alle quattro del mattino’, ha iniziato a dire Anna in queste diverse IG Stories. Ovviamente, come sottolinea anche la diretta interessata, non sappiamo esattamente cosa sia successo con le due single del villaggio. Fatto sta che Anna non ha affatto potuto fare a meno di confermare il tradimento.

Cosa dirà Andrea, adesso? Staremo a vedere!

