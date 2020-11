Famosa attrice aspetta il suo primo figlio: l’annuncio sui social

Famosa attrice ventenne aspetta il suo primo figlio: l’annuncio è arrivato sui social dopo mesi di inattività

Giovane e famosa attrice, di appena vent’anni, aspetta il suo primo figlio. L’annuncio è arrivato sui social, dopo che la ragazza è stata inspiegabilmente inattiva. La notizia ovviamente ha reso felici i suoi fan e tra i commenti molti le hanno fatto gli auguri.

Famosa attrice aspetta il suo primo figlio: chi è

Chi ha mai visto Un medico in famiglia? Si tratta di una serie televisiva basata sul format della serie spagnola Médico de familia, prodotta da Publispei e Rai Fiction e andata in onda su Rai 1 dal 6 dicembre 1998 al 24 novembre 2016. La serie televisiva ottenne un discreto successo sui canali Rai e aveva come protagonista, oltre a Lino Banfi in Nonno Libero, anche giovani ed emergenti attori. Tra questi c’era Domiziana Giovinazzo, che nella serie televisiva interpretava il personaggio di Elena Martini. La giovane attrice ha figurato per quattro anni nel cast di Un medico in famiglia ed in seguito ha recitato anche una piccola parte ne L’Onore e il Rispetto.

Visualizza questo post su Instagram Tutte le grandi cose iniziano con qualcosa di piccolo💙 Un post condiviso da Domiziana Giovinazzo (@domiziosa_official) in data: 6 Nov 2020 alle ore 4:56 PST

La famosa attrice, che oggi ha appena vent’anni, ha annunciato attraverso i suoi canali social di aspettare il suo primo figlio: “Tutte le grandi cose iniziano con qualcosa di piccolo”. L’attrice ha poi aggiunto un cuore azzurro, lasciando intendere dunque che aspetti un maschietto. La foto ha ricevuto tantissimi like e tra i commenti molti le hanno fatto gli auguri. La Giovanazzo era inspiegabilmente inattiva sui social da qualche giorno e nei post precedenti non aveva pubblicato alcun indizio sulla sua gravidanza. Tra le stories di Instagram, la giovane attrice ha rivelato altri dettagli: “Sono di 5 mesi e il bimbo nascerà a marzo. Sono la ragazza più felice del mondo“.