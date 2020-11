Continuano le critiche nei confronti di Francesco Oppini, così Alba Parietti non ne ha potuto proprio più ed ha sbottato: cos’è successo.

Entrato all’interno della casa del Grande Fratello Vip con qualche giorno di ritardo rispetto al primo gruppo di concorrenti, Francesco Oppini ha saputo catturare immediatamente l’attenzione su di sé. Non soltanto perché, sin da subito, ha dimostrato di avere un carattere forte e determinato, ma anche perché ha chiaramente mostrato la sua simpatia. D’altra parte, non è assolutamente un caso se, appena entrato, ha stretto uno splendido rapporto di amicizia con Tommaso Zorzi. I due, che sono un po’ i più giocherelloni della casa, hanno spesso intrattenuto i loro coinquilini con divertenti scherzi. Certo, i due, per un po’ di tempo, si sono allontanati. Ma quel legame, c’è da ammetterlo, non è mai cambiato. E lo sa bene anche Alba Parietti. Che, pochissime ore fa, ha voluto condividere proprio sul suo canale social ufficiale una foto di suo figlio mentre abbraccia Tommaso. Ed ha voluto ricordare di quanto nella vita sia fondamentale ed indispensabile avere un compagno fedele. Delle vere e proprie emozionanti parole, c’è da ammetterlo. Peccato che, in un batter baleno, è stata presa di mira. E lei, visibilmente esasperata, non ne ha potuto più. E ha sbottato.

Francesco Oppini, Alba Parietti non ne può più e sbotta: cos’è successo

Sappiamo benissimo che Alba Parietti è molto attenta all’avventura di Francesco Oppini all’interno del Grande Fratello Vip. Lo ha dimostrato quando, reduce da uno spiacevole episodio contro le donne, la conduttrice televisiva ha chiaramente espresso la sua opinione al riguardo. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, con un emozionante scatto che ritrae suo figlio e Tommaso Zorzi in un caldo e tenero abbraccio, la Parietti si è lasciata andare a delle parole davvero da brividi. Sottolineando, come dicevamo precedentemente, quanto sia importante avere nella propria vita un compagno. Un post più che incredibile, che però è stato preso letteralmente di mira. Non soltanto, infatti, sono giunti tantissimi commenti a favore dell’amicizia tra i due ragazzi, ma anche alcuni che, purtroppo, sono proprio contrari agli ultimi atteggiamenti del giovane Oppini. È proprio per questo motivo che Alba Parietti non ne ha potuto praticamente più. Ed ha letteralmente sbottato.

Da come si può chiaramente leggere dal ‘botta e risposta’ social riproposto in alto, si capisce perfettamente che Alba Parietti non ne può praticamente più di questi attacchi a suo figlio. Certo, come sottolineato anche dalla diretta interessata, Francesco Oppini ha sbagliato. E sa di averlo fatto. Ma dopo l’ultima decisione del GF Vip nei suoi confronti, il giovane non può fare nient’altro. Voi, invece, da che parte state?

