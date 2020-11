Sulla Casa del GF Vip è passato poche ore fa un aereo per una tra i concorrenti eliminati di questa edizione: il commento di Tommaso Zorzi.

E’ accaduto durante il pranzo in giardino: la Casa del GF Vip è stata sorvolata da un aereo che recava un messaggio per Matilde Brandi, concorrente eliminata e tra i più discussi di questa quinta edizione. Il messaggio, verosimilmente inviato dai fan recitava: “Mati, quanto ci manchi lì dentro. I fan”. Parole di apprezzamento quindi per la ballerina che anche fuori dalla Casa sta facendo parlare di sé per le sue polemiche in studio con Antonella Elia e per i commenti al vetriolo sui concorrenti rimasti nel gioco durante le ospitate tv. Era prevedibile che l’episodio dell’aereo scatenasse reazioni accese nella Casa. Specialmente il commento di Tommaso Zorzi non si è fatto attendere, vediamo quindi cosa ha detto al riguardo l’influencer meneghino.

GF Vip, i commenti dei concorrenti sull’aereo dedicato a Matilde Brandi

Alla vista dell’aereo, il gruppo della stanza arancione, che durante la permanenza della Brandi nel reality è stato più vicino alla ballerina, si è precipitato a salutarla con entusiasmo. Pungenti frecciatine sono invece arrivate inevitabilmente dai membri della stanza blu: Stefania Orlando, ad esempio, ha ironizzato dicendo: “Ammazza sono stati tempestivi“. Non poteva poi mancare il commento sarcastico di Tommaso Zorzi che ha subito detto: “Ma se l’è pagato da sola”, spalleggiato dalla Orlando che ha aggiunto: “Vorrà dire che se esco mi mando un aereo al giorno con i soldi del cachet”. Qualche ora prima, anche l’amatissima Stefania Orlando ha ricevuto un aereo dai suoi fan e anche una splendida sorpresa: oggi infatti è uscito il suo nuovo singolo “Babilonia”, che è stato fatto ascoltare anche ai concorrenti facendo tra l’altro commuovere la bella gieffina.

Secondo voi, Matilde Brandi risponderà alle battute di Tommaso e Stefania? Lo scopriremo stasera guardando la puntata del GF Vip su Canale 5.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui