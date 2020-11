GF Vip, aereo misterioso per Elisabetta Gregoraci: un nuovo enigma

Proprio a poche ore dalla puntata del GF Vip, un misterioso aereo arriva per Elisabetta Gregoraci: un nuovo enigma, i dettagli.

Mancano poche ore alla messa in onda della nuova puntata del Grande Fratello Vip e si preannuncia una serata esplosiva. Solo ieri è arrivato l’annuncio della sospensione del televoto per un provvedimento disciplinare nei confronti di uno dei concorrenti. Oggi torna ad aleggiare il mistero nella casa del GF Vip quando un aereo solca il cielo per Elisabetta Gregoraci: nuovo enigma da svelare? Lo striscino riportava solamente due nomi: “Luce” e “Charlotte” separati da un cuore rosso fuoco. Pierpaolo Pretelli, che ha condiviso con la showgirl “un’amicizia speciale” ha subito notato il particolare della “R” evidenziata in rosso. Elisabetta Gregoraci, che non aveva compreso immediatamente che l’omaggio fosse per lei, ha poi dato una spiegazione in merito. Tutti i dettagli.

GF Vip, nuovo aereo per la Gregoraci: twitter esplode

Di fronte alla evidente curiosità dei coinquilini, Elisabetta Gregoraci ha spiegato che si tratta di due sue amiche e le ha anche ringraziate, assicurando loro che faranno presto un viaggio a Parigi. Il mistero, però, si è infittito quando alcuni fan hanno cercato queste due amiche sui profili della showgirl, non trovandole. In molti hanno ipotizzato che possa trattarsi di un nuovo messaggio in codice rivolto ad Elisabetta Gregoraci. Qualcuno si è concentrato sulla “R” evidenziata in rosso attribuendola a “Rio”, altro nome misterioso che era già stato scritto su un aereo a lei indirizzato. Il popolo di twitter è esploso nel tentativo di decifrare l’enigma e sono spuntati decine di tweet con le ipotesi più incredibili. Di seguito, ne riportiamo alcuni.

Teorie incredibili, ipotesi: i fan stanno cercando in ogni modo di svelare l’enigma. Non ci resta che attendere per scoprire se Alfonso Signorini, il conduttore del GF Vip, affronterà l’argomento nella puntata di stasera! E voi, cosa ne pensate di questo misterioso aereo per Elisabetta Gregoraci?

