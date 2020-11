GF Vip, colpo di scena a inizio puntata: dura punizione per il concorrente; ecco il provvedimento disciplinare annunciato qualche giorno fa.

È iniziata col botto, la puntata del Grande Fratello Vip in onda questa sera, venerdì 6 settembre. Una puntata che è iniziata con un colpo di scena per i ‘vipponi’ all’interno della casa. Nelle scorse ore, infatti, il televoto di questa settimana è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. Una decisione inaspettata, di cui i concorrenti sono venuti a conoscenza solo questa sera. In particolare Andrea Zelletta, il protagonista di questa vicenda. Sì, perché pare che l’ex tronista di Uomini e Donne, uscito dalla Casa per qualche giorno per motivi familiari, abbia rivelato qualcosa di troppo ai vipponi, una volta rientrato. Qualcosa che non è consentito dal regolamento del reality show, che ha infatti punito Paolo Brosio per lo stesso motivo. Ebbene, la punizione è arrivata anche per Zelletta, seppure in ritardo. Ecco cosa è accaduto.

Finalmente è giunto il momento della verità. Dopo l’annuncio del televoto annullato, questa sera, in diretta, Alfonso Signorini ha fatto chiarezza. In primo luogo, il conduttore ha ripercorso la puntata di lunedì scorso, parlando con Paolo Brosio della sua punizione. Ebbene, una punizione è arrivata anche per Andrea Zelletta: “Devo parlarti di alcune cose che non ci sono piaciute, ci sono sembrate un po’ sleali”, commenta Alfonso Signorini, mostrando al concorrente le clip contenenti gli ‘spoiler’ del tronista nella casa. A sua discolpa, Andrea racconta che, dove si trovava, aveva una finestra, dalla quale ha origliato e ha scoperto alcune notizie inerenti alla vita fuori dalla casa. “Tutti voi avete letto accettato e sottoscritto un contratto in cui vi impegnavate alla riservatezza”, sottolinea Signorini. “Ho sbagliato, mi sono sentito molto in colpa. Chiedo scusa a te e a tutta la redazione del Grande Fratello, è stata una leggerezza”, dichiara Andrea, ammettendo il suo errore.

A questo punto, Alfonso Signorini comunica ai ragazzi la decisione del Grande Fratello Vip, che ha deciso di annullare il televoto ed aprirne uno nuovo, nel quale ci sarà anche Andrea Zelletta. I nuovi nominati sono quindi Andrea, Paolo, Stefania, Maria Teresa, Massimiliano e Francesco. Il televoto è stato aperto questa sera, durante la diretta, e sarà chiuso lunedì sera: il concorrente meno votato dovrà lasciare definitivamente la Casa.