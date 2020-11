Francesco Oppini ha parlato di sua madre nel corso della diretta del GF Vip, arriva la reazione di Alba Parietti: il messaggio in diretta.

Non ha affatto potuto fare a meno di avere una reazione, Alba Parietti. Nel corso della sedicesima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha affrontato un discorso molto chiaro con Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. Durante la settimana, infatti, i due amici si sono lasciati andare ad un tenerissimo e commovente discorso riguardante le loro madri. È proprio per questo motivo che, per questo ultimo appuntamento di questa prima settimana di Novembre, la colonna portante del famoso programma di Canale 5 è ritornato sull’argomento. Ed ha chiaramente lasciato che, soprattutto Francesco Oppini, aprisse il suo cuore. E dicesse a sua mamma tutto ciò che pensa e prova su di lei. Un momento davvero emozionante, da come si può chiaramente comprendere. Che, subito dopo, è stato seguito dalla reazione della Parietti. Ecco il messaggio social che la conduttrice televisiva ha scritto sul suo account Instagram proprio nel bel mezzo della diretta.

GF Vip, la reazione di Alba Parietti dopo la parole di Francesco Oppini in diretta

Sempre molto attiva e, soprattutto, attentissima a seguire le vicende di Francesco Oppini nella casa del Grande Fratello Vip, anche nel corso della sedicesima diretta, Alba Parietti non ha affatto potuto fare a meno di esprimere chiaramente la sua reazione. Dopo le parole che suo figlio le ha dedicato in diretta televisiva, la bellissima conduttrice televisiva non ha perso occasione per spendere due parole su tutto quanto era accaduto poco prima in diretta tv. D’altra parte, sappiamo benissimo che, pochi giorni prima, il figlio dell’ex opinionista de L’Isola dei Famosi e di Franco Oppini si è lasciato andare a delle tenerissime parole nei confronti di sua madre. È proprio per questo motivo che, nel bel mezzo della diretta, anche la Parietti non ha potuto fare a meno di rendere pubblica la sua reazione.

‘Grazie, sto molto meglio’, ha detto Alba Parietti dopo che Alfonso Signorini ha permesso a Francesco Oppini di aprire il suo cuore a sua madre.

