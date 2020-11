GF Vip, sapete quanti anni Giulia Salemi? Non ve lo immaginereste mai

Giulia Salemi sarà una delle concorrenti del GF Vip, ma sapete quanti anni ha? Ve lo assicuriamo: non ve lo immaginereste mai!

A distanza di pochissimi anni dalla sua prima partecipazione al famoso reality di Canale 5, Giulia Salemi vi prenderà nuovamente parte. Proprio a partire questa sera, Venerdì 6 Novembre, la modella italo iraniana sarà a tutti gli effetti una delle concorrenti di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Così come nel corso della sua prima partecipazione, siamo certi che l’ex fidanzata di Francesco Monte, ancora una volta, darà ampio sfoggio della sua simpatia. Ed, ovviamente, della sua bellezza. Ecco, ma la domanda sorge davvero spontanea: quanti anni ha Giulia Salemi? Sappiamo benissimo che, oltre al suo percorso televisivo, la Salemi si è facilmente fatta apprezzare come modella ed influencer. Ecco, ma siete curiosi di sapere esattamente la sua età? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, non ve lo sareste mai immaginati. Anche perché, diciamoci la verità, è stato anche per un vero e proprio ‘choc’ quando l’abbiamo scoperto. Ma di che cosa parliamo esattamente? Ecco tutti i dettagli.

GF Vip, quanti anni ha Giulia Salemi? Non l’avreste mai detto

L’abbiamo ampiamente conosciuta ed apprezzata nel corso della sua prima esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, ecco ma quanti anni ha esattamente Giulia Salemi? Su di lei, diciamoci la verità, sappiamo quasi tutto. In alcuni nostri articoli, ad esempio, vi abbiamo parlato di sua mamma Fariba o del suo papà, ma siete curiosi di sapere qual è esattamente la sua età? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. E, come dicevamo precedentemente, vi assicuriamo che resterete anche voi senza parole. Anche voi, sì! Perché anche noi quando l’abbiamo scoperto siamo rimasti letteralmente sbigottiti. Ecco, ma per quale motivo? Vi abbiamo incuriosito abbastanza? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi il ‘mistero’.

Quanti anni ha esattamente Giulia Salemi? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Giulia Salemi sia nata a Piacenza, anche se ha origini iraniane, il 1 Aprile del 1993. Quindi, da come si può chiaramente comprendere, l’ex fidanzata di Francesco Monte ha ben ventisette anni. Ebbene si. Avete letto proprio bene. La bellissima Giulia Salemi ha ventisette anni. Beh, diciamoci la verità: se li porta davvero alla grande!

L’avete mai vista senza trucco?

Sempre molto attiva sul suo canale social, Giulia Salemi non ha mai perso occasione di poter condividere incantevoli scatti fotografici. Ma l’avete mai vista senza trucco? Vi assicuriamo: la sua bellezza ‘al naturale’ è davvero impressionante. Giulia gode di un fascino, bisogna ammetterlo, più che incredibile. Siete d’accordo anche voi con noi?

