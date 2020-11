GF Vip, spunta la foto del passato di Stefano Bettarini: siete curiosi di sapere com’è cambiato negli anni? La trasformazione è incredibile.

L’attesa è finalmente finita, carissimi lettori e lettrici di Sologossip. Proprio questa sera, Venerdì 6 Novembre, Stefano Bettarini entrerà a tutti gli affetti nella casa del Grande Fratello Vip. Sappiamo benissimo che il suo ingresso, insieme a quello di Giulia Salemi e Selvaggia Roma, sarebbe dovuto avvenire il 26 Ottobre. Ma che, dopo la positività al Coronavirus dell’ex concorrente di Temptation Island, è stato tutto rimandato. Ecco. Finalmente è arrivato il momento tanto atteso: da questa sera, il bel Bettarini farà i suo ingresso. È proprio per questo motivo che, in attesa di vederlo alle prese con questa nuova esperienza televisiva, abbiamo ‘spulciato’ con attenzione il suo profilo Instagram. E così, oltre a scatti fotografici incantevoli con la sua fidanzata, in compagnia di sua mamma e dei suoi figli, abbiamo rintracciato anche diverse fotografie che lo ritraggono nel suo passato. Sappiamo benissimo che l’ex marito di Simona Ventura decanta adesso, come dai suoi esordi d’altronde, di un fascino davvero incredibile. Ecco, ma siete curiosi di vedere com’è cambiato nel corso del tempo? Ecco tutti i dettagli.

GF Vip, Stefano Bettarini e la foto del passato: com’è cambiato

Seppure nel suo curriculum Stefano Bettarini decanta di una eccellente carriera da calciatore, sappiamo benissimo che si è facilmente apprezzare anche come personaggio televisivo. Dapprima come concorrente de L’Isola dei Famosi, poi come suo inviato ed, infine, come concorrente del Grande Fratello Vip, l’ex marito di Simona Ventura ha cavalcato letteralmente l’onda del successo. Fatto sta che, come dicevamo precedentemente, proprio questa sera, Venerdì 6 Novembre, farà nuovamente il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Ecco, ma in attesa di poterlo vedere in azione, e sappiamo che ci darà filo da torcere, siete curiosi di vederlo com’era nel suo passato? Sul suo profilo social, vi assicuriamo, ce ne sono diverse. Eppure, voi siete curiosi di saperne di più? Tranquilli, vi mostreremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, la sua trasformazione è davvero incredibile. Ma bando alle ciance! Ecco tutti i dettagli.

Non sappiamo esattamente a quanti anni fa risalga questa foto del passato di Stefano Bettarini. Fatto sta che, senza alcun dubbio, risale a un bel po’ di tempo fa. Tuttavia, ciò che si può notare chiaramente è una sola cosa: nonostante siano passati anni, l’attuale fidanzato di Nicoletta Larini non è affatto cambiato nel tempo. Certo, qualche piccola modifica c’è stata. Ed è giusto che sia così. Ma, tutto sommato, si può affermare chiaramente che Stefano Bettarini non sia affatto cambiato!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui