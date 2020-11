Giulia Salemi, chi è la mamma Fariba Tehrani: età, carriera e origini

Giulia Salemi, chi è la mamma Fariba Tehrani: età, carriera, origini e curiosità.

Ci siamo! Giulia Salemi sta per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip...per la seconda volta! Si, perché la bellissima influencer è già stata nel reality di Canale 5, dove ha conosciuto quello che è poi diventato il suo fidanzato, Francesco Monte. La storia non è andata a buon fine ed oggi Giulia è felicemente single. E pronta per la sua nuova avventura nella casa più spiata della tv! Nell’edizione de 2018, Giulia fu eliminata in una nomination dove è stata inserita per punizione: un provvedimento disciplinare per via di una chiacchierata con mamma Fariba, entrata in casa per una sorpresa. Ma, a proposito di Fariba, conosciamo meglio la vulcanica mamma della nuova concorrente del GF Vip 5!

Giulia Salemi, chi è la mamma Fariba Tehrani: tutte le curiosità sull’ex concorrente di Pechino Express

Si chiama Fariba Tehrani ed è la bellissima mamma di Giulia Salemi. Nata a Teheran, in Iran, il 9 maggio 1962, Fariba gestisce un centro benessere in provincia di Piacenza, ma è un volto noto anche in tv, dove ha partecipato a varie trasmissioni. Nel 2015, Fariba ha conquistato molta popolarità con la partecipazione a Pechino Express in coppia proprio con Giulia: la loro squadra era intitolata “Le Persiane”. Da lì, tantissime ospitate in tv, anche nei programmi di Barbara D’Urso, soprattutto nel periodo in cui Giulia era nella casa del GF Vip 3. E proprio in quell’occasione, Fariba entrò nella casa per fare una sorpresa alla figlia. Ma, avendo comunicato con lei in iraniano, rivelando alcune cose della vita esterna alla casa, Giulia fu punita e mandata in nomination. Un televoto da cui uscì sconfitta, battuta da Stefano Sala. Ma ora, arriva la “rivincita” per Giulia, che può rimettersi in gioco proprio nella casa più spiata della tv. Tornerà anche Fariba? Staremo a vedere! Intanto, ecco alcuni scatti pubblicati dalla Tehrani sul suo profilo ufficiale di Instagram:

BUONA SERA A TUTTI 😘✅🧿

Eh si, Fariba è bellissima proprio come Giulia! Non vediamo l’ora che la Salemi inizi il suo percorso nella casa…siamo sicure che mamma Fariba non mancherà di dire la sua! Appuntamento a questa sera, venerdì 6 novembre, su Canale 5! Insieme a Giulia, entrerà in casa anche Stefano Bettarini. La loro entrata è stata posticipata per via della positività al covid di Selvaggia Roma, che, però, ha appena annunciato di essere guarita ed essere risultata negativa. Entrerà anche lei nelle prossime puntate del reality show? Stai tuned!