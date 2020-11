Giulio Golia e il dettaglio della mascherina: piccolo ‘battibecco’ su Instagram, quel commento non è passato inosservato al giornalista…

Giulio Golia è un personaggio dello show televisivo Le Iene, è un giornalista ed è un vero e proprio punto fermo del programma che va in onda su Italia 1. Giulio Golia è tornato ieri sera, 5 novembre, in tv alla conduzione dello show d’intrattenimento: dopo un mese di isolamento è tornato ‘a casa sua’. Il giornalista è stato vittima del Covid: il terribile virus che sta colpendo il mondo intero ha beccato anche Giulio Golia che lo scorso 3 ottobre ha fatto sapere di esser risultato positivo. Dopo 10 giorni di assenza dai social fece sapere di star meglio, ‘il peggio era passato’. Proprio pochi giorni fa, prima della messa in onda di ieri, in un’intervista a Libero il giornalista ha raccontato la sua dura esperienza: “Ho perso l’udito all’orecchio sinistro, ancora oggi non è recuperato totalmente. Dopo due giorni ho avuto dolori, tosse, peso ai bronchi, fortissima emicrania, non riuscivo a tenere gli occhi aperti” sono state alcune delle sue parole. Ora che è guarito, Golia è tornato a viaggiare, a lavorare…Sul suo profilo Instagram è spuntato un ‘battibecco’ particolare…sentite qui!

Giulio Golia, battibecco ‘assurdo’: un dettaglio della mascherina non passa inosservato

Giulio Golia è finalmente guarito dal Covid-19 ed a distanza di tempo è tornato a viaggiare. Proprio poche ore fa ha pubblicato un nuovo post sul suo canale Instagram in cui mostra un aereo completamente vuoto, sembra esserci solo lui al suo interno! “Non avevo mai preso un volo privato in vita mia…… che situazione che tristezza. Un abbraccio forte a tutti coloro che stanno combattendo con il virus” ha scritto nella sua didascalia. Giulio è munito ovviamente di mascherina ma qualcuno ha avuto qualcosa da ridire. Un utente Instagram ha scritto tra i commenti: “Capisci che la tua mascherina ha troppe ore di vita dall’elastico aggiunto probabilmente per comodità“. Il giornalista non ha perso tempo a rispondere: “Ma se l’ho messa due fa…dai“.