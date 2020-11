In uno dei suoi ultimi post social, Gracia De Torres ha mostrato ai suoi fan il suo allenamento per un Lato B al ‘top’: l’avevate mai fatto?

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei: Gracia De Torres. Concorrente dell’undicesima edizione de L’Isola dei Famosi, la modella di origini spagnole ha letteralmente conquistato tutto il pubblico italiano per la sua immensa e straordinaria bellezza. Ancora adesso, nonostante non sia più una presenza fissa sul piccolo schermo, continua a decantare di un successo davvero straordinario. Recentemente, infatti, l’abbiamo vista a ‘Ciao Darwin’ nel ruolo di valletto, ma è su Instagram, in particolar modo, che la modella decanta di un seguito più che clamoroso. E, d’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. La sua bacheca Instagram, infatti, è ricca di incantevoli scatti fotografici. Che, data la sua incredibile bellezza, catturano l’attenzione del suo pubblico in un vero e proprio batter baleno. Ecco, la domanda sorge spontanea: come fa la bellissima Gracia a godere di una forma fisica davvero perfetta e, soprattutto, di un Lato B davvero da urlo? A svelare il suo ‘segreto’ è stata la diretta interessata. Che, qualche giorno fa, non ha potuto affatto fare a meno di mostrare il suo classico allenamento. Siete curiosi di saperne di più? Ecco tutti i dettagli.

Gracia De Torres, allenamento super intenso per un Lato B da urlo

Sin dalla sua prima apparizione televisiva, Gracia De Torres ha saputo ampiamente catturare l’attenzione su di sé. E, come dicevamo precedentemente, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Con un corpo da urlo e una bellezza da togliere il fiato, la modella spagnola è, senza alcun dubbio, una vera e propria celebrità di Instagram. Attivissima e seguitissima sul suo canale social, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi è solita condividere ogni cosa con il suo amato pubblico social. E lo ha fatto anche qualche giorno fa. Quando, con indosso un completino sportivo davvero da urlo, la bella De Torres ha mostrato il suo allenamento super intenso, ma efficace per un Lato B da urlo. Siete curiosi di saperne di più anche voi? Tranquilli, vi sveliamo ciascun esercizio passo dopo passo. Vi anticipiamo soltanto che un ‘ work out’ di questo genere (CLICCATE QUI PER VEDERLO PER INTERO), non l’avevamo mai fatto prima d’ora.

PRIMO ESERCIZIO: posizionate l’elastico leggermente più in alto delle vostre caviglie, fate dei piccolo saltelli dinanzi a voi alternando le vostre gambe e, subito dopo, fate il classico squat;

posizionate l’elastico leggermente più in alto delle vostre caviglie, fate dei piccolo saltelli dinanzi a voi alternando le vostre gambe e, subito dopo, fate il classico squat; SECONDO ESERCIZIO: questa volta, posizionate l’elastico leggermente più in alto delle vostre rotule ed iniziate a compiere uno slancio laterale;

questa volta, posizionate l’elastico leggermente più in alto delle vostre rotule ed iniziate a compiere uno slancio laterale; TERZO ESERCIZIO: è il classico squat, ma c’è una piccola variante. Posizionate sulle vostre caviglia l’elastico ed allargate il più che potete le vostre gambe. Una volta fatto questo, resistete quanto più riuscite a fare nella classica posizione dello squat;

è il classico squat, ma c’è una piccola variante. Posizionate sulle vostre caviglia l’elastico ed allargate il più che potete le vostre gambe. Una volta fatto questo, resistete quanto più riuscite a fare nella classica posizione dello squat; QUARTO ESERCIZIO: non toglietevi affatto le fasce dalle vostre caviglie e fate dei piccoli passi verso l’esterno. Ovviamente, la posizione da adottare è sempre quello dello squat;

non toglietevi affatto le fasce dalle vostre caviglie e fate dei piccoli passi verso l’esterno. Ovviamente, la posizione da adottare è sempre quello dello squat; QUINTO ESERCIZIO: seguite attentamente questi movimenti. Posizionate la banda elastica un po’ più in alto delle vostre caviglie; assumete la posizione dello squat; salite sulle vostre punte per ben due punte; svolgete uno slancio laterale dapprima con una gamba e poi l’altra;

seguite attentamente questi movimenti. Posizionate la banda elastica un po’ più in alto delle vostre caviglie; assumete la posizione dello squat; salite sulle vostre punte per ben due punte; svolgete uno slancio laterale dapprima con una gamba e poi l’altra; SESTO ESERCIZIO: posizionate l’elastico sotto le piante dei vostri piedi e svolgete dei piccoli movimenti verso il basso soltanto con il busto.

Insomma, un allenamento semplice, ma super intenso. Ma, badate bene, super efficace per un Lato B davvero da urlo proprio come quello di Gracia De Torres. Ci proverete?