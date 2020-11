Ex naufraga de L’Isola dei Famosi rivela di essere positiva al Covid-19: ecco l’appello disperato in televisione

Una ex naufraga de L’Isola dei Famosi, reality show tra i più longevi della televisione italiana, ha dichiarato di essere risultata positiva al Covid-19. La showgirl, durante una trasmissione televisiva, ha fatto un annuncio disperato, descrivendo la sua condizione attuale.

L’Isola dei Famosi, ex naufraga positiva al Covid-19

Sarah Altobello, ex naufraga de L’Isola dei Famosi, ha dichiarato di essere risultata positiva al Coronavirus. La showgirl, infatti, è stata ospite nella puntata odierna di Ogni mattina, programma in onda su TV8. Durante la trasmissione, la Altobello ha fatto un annuncio disperato: “Ho il Covid e la sanità mi ha abbandonato” – poi ha aggiunto – “da quando sono risultata positiva nessuno mi ha aiutato, nessuno mi ha seguito con una cura, il medico non rispondeva e io non sapevo cosa dovevo fare. Non avevo un tetto sotto la testa. Un mio amico mi ha dovuto prestare casa: sono in quarantena da 15 giorni, ancora positiva. Una situazione veramente terribile quella vissuta dalla Altobello, che dichiara: “Hanno scambiato il Covid per una semplice influenza da curare con il the caldo, ma io sto male e mi sento inerme”.

Chi è Sarah Altobello?

Sarah Altobello è nata a Modugno, in provincia di Bari, nel 1988. Decide di intraprendere subito la carriera televisiva, nonostante l’opposizione da parte della famiglia, che vorrebbe continuasse gli studi. La Altobello diventa così una showgirl affermata e nel 2019 partecipa al reality show de L’Isola dei Famosi. La barese, inoltre, è divenuta famosa per essere l’imitatrice di Melania Trump.