Pochissime ore fa, Lorella Boccia ha deciso di cambiare drasticamente il suo look: la ballerina di Amici si mostra proprio così.

Tra tutte le ballerine che hanno avuto la possibilità di approdare ad Amici, Lorella Boccia continua a decantare, ancora adesso, di un successo davvero impressionante. Dapprima come alunna ed, in seguito, ballerina professionista, la bellissima napoletana è, senza alcun dubbio, una delle protagoniste indiscusse del famoso talent di Maria De Filippi. Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, la moglie di Nicolò Presta non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo amato pubblico. Non soltanto, infatti, è solita condividere degli splendidi scatti fotografici, ma è anche solita ad intrattenere il suo pubblico con tutto quelle che riguarda le sue giornate. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, con un incantevole selfie, la Boccia ha mostrato il suo drastico cambio look. Se l’abbiamo sempre vista con lunghi capelli castani, sapete come si è mostrata adesso? Riconoscerla è davvero difficile.

Lorella Boccia, drastico cambio look: riconoscerla sarà impossibile

Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, Lorella Boccia non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo adorato pubblico social. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, la ballerina professionista di Amici non ha potuto affatto fare a meno di condividere il suo clamoroso e drastico cambio look. Come dicevamo precedentemente, abbiamo sempre visto la bellissima Boccia con lunghissimi capelli di colore castano. Ma siete curiosi adesso di sapere cosa ha combinato? La trasformazione è davvero impressionante. E, pensate, come rivelato dalla diretta interessata, nemmeno suo marito Nicolò è riuscita a riconoscerla. Ma ecco tutti i dettagli!

Ecco. È proprio così che decide di mostrarsi Lorella Boccia: lunghi capelli decisamente più scuri rispetto al suo colore naturale e con una frangia ‘sbarazzina’. Insomma, il cambio look dell’ex concorrente di Amici è davvero clamoroso e drastico. E che, addirittura, la rende completamente diversa dal solito, ma sempre bellissima. Perché, in fondo, non si può dire affatto nulla in contrario. Siete d’accordo anche voi?

