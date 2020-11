Lutto tremendo per la star mondiale: l’annuncio è arrivato poco fa

Lo ha annunciato poche ore fa: lutto tremendo per la star, le parole strazianti dedicate alla sua seconda moglie e al loro amato figlio.

Patricia Ecker, ex moglie del chitarrista dei Led Zeppelin Jimmy Page, è morta: un lutto dolorosissimo, che proprio il cantante ha comunicato su Instagram postando poche ore fa un messaggio dedicato alla donna con cui aveva condiviso un pezzo di vita e che gli aveva dato un figlio, James Patrick Page, nato nel 1988. I due erano stati sposati dal 1986 al 1995: il primo incontro era avvenuto quando la Ecker lavorava come cameriera in un ristorante di New Orleans e l’artista si trovava in tour negli Stati Uniti con la band con cui suonava dopo lo scioglimento dei Led Zeppelin nel 1980. Il divorzio arrivo nel 1995 e dopo pochi mesi la star della musica mondiale si risposò con Jimena Gómez-Paratcha.

Lutto per Jimmy Page, il messaggio straziante della star al figlio

L’ex chitarrista dei Led Zeppelin ha annunciato il doloroso lutto con un post sui suoi profili social. La star planetaria ha espresso molta tristezza per la scomparsa dell’ex moglie e vicinanza alla famiglia in questo momento così triste. Ha poi dedicato parole di cordoglio al figlio avuto proprio con Patricia, James: “Mio figlio James è un uomo forte, coraggioso e intelligente. A lui va tutto il mio amore. Chiediamo di essere rispettati in questo momento straordinariamente difficile”. Parole che esprimono intenso dolore per un lutto così drammatico. Anche se non erano più insieme, Jimmy Page e Patricia Ecker avevano percorso un tragitto importante insieme ed erano e saranno sempre legati da quel figlio che hanno dato alla luce.

Una notizia davvero drammatica, che ha ricevuto partecipazione e vicinanza da parte dei fan, i quali hanno accompagnato il post di Page con una pioggia di like.