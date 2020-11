Paolo Brosio, com’è avvenuta la sua conversione: l’episodio che ha segnato la sua vita, ecco tutto quello che c’è da sapere sul concorrente del GF Vip.

Paolo Brosio è appena entrato al Grande Fratello Vip, ma è già uno dei grandi protagonisti del reality di Canale 5. Il giornalista ha dovuto ritardare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia perché ha contratto il Covid-19 ed è stato ricoverato per diversi giorni. Alla fine, però, è riuscito a sconfiggere il virus che e ha potuto raggiungere gli altri concorrenti all’interno della casa. Il suo percorso non è cominciato nel migliore dei modi perché dopo soli due giorni ha dubito un provvedimento del GF, che l’ha mandato direttamente in nomination per aver infranto il patto di riservatezza che ogni concorrente stringe con la produzione e aver rivelato alcuni avvenimenti esterni agli altri inquilini. Non solo però, perché Brosio è stato anche ripreso in diretta da Alfonso Signorini per aver ‘ostentato’ la sua fede, pregando a voce alta in camera in tarda serata. Un gesto, questo, che ha infastidito alcuni dei concorrenti.

Insomma, la personalità di Brosio è venuta subito fuori. Lui, del resto, non ha mai fatto mistero della sua enorme fede, che a quanto pare ha completamente cambiato la sua vita. Ma voi sapete quando è avvenuta la sua conversione? Ecco l’episodio che lo ha segnato.

Paolo Brosio, com’è avvenuta la sua conversione: ecco qual è l’episodio che ha segnato la sua vita, i dettagli

Paolo Brosio è un giornalista e personaggio televisivo, ma negli ultimi anni si è parlato molto di lui anche per la sua forte fede cristiana e cattolica in particolare. In un momento difficile della sua vita, infatti, Brosio si è avvicinato alla religione e questa cosa ha cambiato totalmente la sua vita. Per questo motivo spesso parla pubblicamente della sua esperienza e lo sta facendo anche all’interno della casa del Grande Fratello. Ma sapete i dettagli della sua conversione? C’è stato un episodio in particolare che ha segnato la sua vita e lo ha portato ad avvicinarsi alla fede, come lui stesso ha raccontato.

Tutto è avvenuto nella notte prima di Natale del 2008, in un periodo molto difficile per Brosio, che veniva dalla separazione dalla sua seconda moglie Gretel Coello. “Arrivavo da grandi sofferenze. Ero a Torino dove facevo le dirette della Juve e lavoravo a Mattino 5 e Pomeriggio 5. Siamo tutti a casa mia e all’improvviso sento una voce che dice ‘Paolo devi smetterla’. Erano le 3 e ho recitato un’Ave Maria. Ho cacciato tutti di casa e ho cominciato a pregare”, ha raccontato Brosio a Libero. Un racconto veramente forte quello di Brosio, che da quella notte si è avvicinato alla fede e ha cambiato la sua vita, oggi ricca di momenti di preghiera e ritiro spirituale. Spesso infatti, Paolo si reca a Medjugorje, che è uno dei luoghi del suo cuore.

Da quell’evento che lo ha cambiato, Paolo Brosio è diventato un uomo di fede. Cosa ne pensate della sua storia?