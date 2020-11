Romina Power affronta un altro lutto: la cantante oggi piange un altro componente della sua famiglia. Ecco il saluto sui social.

Romina Power, cantante, attrice, personaggio televisivo, è di Los Angeles ma si trasferì nel nostro paese sin da piccolissima. L’ex moglie del celebre Al Bano, è una donna molto amata dal pubblico italiano e non solo: per lei, questo periodo non è affatto semplice, ed i suoi fan lo sanno. Romina aggiorna sempre sui social cosa le accade intorno. Purtroppo, diversi mesi fa è venuta a mancare la sua amatissima sorella, Taryn. Il loro legame era fortissimo: sfortunatamente Taryn si è ammalata di leucemia, una terribile malattia che non le ha lasciato scampo. E’ venuta a mancare il 27 giugno ed il lutto tremendo ha segnato Romina Power. Nelle ultime ore la cantante purtroppo si trova a salutare un altro componente della sua famiglia: la Power ha aggiornato il suo profilo Instagram, leggiamo insieme cosa ha scritto.

Romina Power, tragico lutto: l’ultimo saluto sui social

“Oggi voglio ricordare mio cognato, William Greendeer , che ha lasciato il corpo ieri a Viroqua, Wisconsin dove si batteva per proteggere la natura . Era il papa’ di mia nipote, Stella” è il messaggio che ha scritto Romina Power poche ore fa sul suo canale Instagram. E’ venuto a mancare suo cognato William, il marito di Taryn, la sorella di Romina venuta a mancare a giugno.

William Greendeer, di origine pellerossa Winnebago, convolò a nozze con Taryn che all’epoca era già mamma di tre figli. Con lui, la sorella di Romina ha avuto la quarta figlia, Bianca, nata nel ’96.