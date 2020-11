Selvaggia Roma, la frecciatina alla Gregoraci arriva a poche ore dalla diretta del GF Vip; ecco cosa è apparso su Instagram.

Un’edizione scoppiettante, quella del Grande Fratello Vip attualmente in onda. Un’edizione che diventerà ancora più succulenta con l’ingresso delle tre new entry! Dopo Paolo Brosio, infatti, entreranno nella Casa altri tre ‘vipponi’, due dei quali già questa sera. Si tratta di Giulia Salemi e Stefano Bettarini, che sono pronti a creare scompigli all’interno del reality. Ma, prossimamente, entrerà nella casa anche lei, Selvaggia Roma. L’ex di Temptation Island, infatti, ha annunciato di essere finalmente negativa al Covid e di poter quindi entrare in casa nelle prossime puntate. Quando non lo sappiamo ancora, ma quel che è certo è che Selvaggia scombussolerà un bel po’ le dinamiche della casa! Anche perché non ha mai nascosto il suo interesse per uno dei concorrenti, Pierpaolo Pretelli! Cosa ne penserà Elisabetta Gregoraci? Staremo a vedere! Nel frattempo, nelle sue Instagram stories, Selvaggia sembra proprio aver lanciato una frecciatina non proprio velata alla conduttrice calabrese. Diamo un’occhiata!

Selvaggia Roma, la frecciatina alla Gregoraci poco prima della puntata: cosa accadrà al suo ingresso al GF Vip?

Selvaggia Roma sarà una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 5. A causa della positività al Covid, il suo ingresso nella casa è stato posticipato di qualche settimana, ma a quanto pare presto arriverà il suo momento. E proprio su Instagram, attraverso i ‘direct’, i fan hanno scritto alcuni messaggi all’influencer. A uno di questi, Selvaggia ha risposto in modo molto particolare! Il video è diventato già virale sui social, date un’occhiata:

Proprio così, mentre risponde ai suoi fan, la Roma si dà alcuni colpetti sul petto, proprio come aveva fatto in precedenza Elisabetta Gregoraci nella Casa. Una ‘frecciatina’ che non è passata inosservata sul web, che sta già immaginando cosa potrebbe accadere tra qualche settimana! Anche perché anche poco fa Selvaggia ha ribadito il suo pensiero sul bel Petrelli. Guardate un po’:

Insomma, la Roma sembra avere le idee molto chiare! Non ci resta che attendere qualche settimana per scoprire cosa accadrà col suo ingresso nella Casa più famosa della tv. E voi, siete felici della sua partecipazione nel reality condotto da Alfonso Signorini?