Dopo essere risultata positiva al Coronavirus, Selvaggia Roma è finalmente guarita: la notizia tanto attesa, tutti i dettagli.

Era la notizia che aspettavamo da diverso tempo. E, finalmente, è arrivata. Selvaggia Roma è finalmente guarita dal Coronavirus. Sappiamo benissimo che, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 26 Ottobre, l’ex concorrente di Temptation Island sarebbe dovuta entrare nella casa insieme a Giulia Salemi e Stefano Bettarini. Eppure, a causa di un presunto caso di Covid, annunciato da Signorini ad inizio puntata, il loro ingresso è stato rimandato. Dopo diverse supposizioni e ‘voci di corridoio’, è stata la diretta interessata, in una serie di Instagram Stories, ad annunciare di essere proprio lei ad essere risultata positiva al Covid. Pertanto, il suo ingresso è stato rimandato. Ecco, da quel momento, sono passati all’incirca una decina di giorni. Eppure, finalmente, Selvaggia Roma può dire di essere guarita completamente dal Coronavirus. A rivelare ogni cosa è stata la diretta interessata ad Adnkronos. Ma ecco tutto nel minimo dettaglio.

Selvaggia Roma è guarita dal Coronavirus: l’ha comunicato poco fa

A pochissime ore dal suo ingresso all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma aveva scoperto di essere risultata positiva al Coronavirus. È per questo motivo che la sua entrata, così come quella di Stefano Bettarini e Giulia Salemi, non si è potuta affatto mettere in atto. Ecco, ma se, a quanto pare, i due concorrenti sembrerebbe che entreranno proprio stasera, Venerdì 6 Novembre, al momento non sappiamo ancora nulla dell’ex concorrente di Temptation Island. Una cosa, però, è certa: Selvaggia Roma è finalmente guarita. A rivelare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stata la diretta interessata. In un suo recentissimo intervento ad Adnkronos, l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha dichiarato di aver ricevuto l’esito dell’ultimo tampone. E di aver scoperto, quindi, di essere negativa. Selvaggia, dopo dieci giorni di isolamento, ha completamente debellato il temibile virus cinese. Ed adesso si dice pronta, anzi prontissima, ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip. ‘Il mio ingresso nella Casa non è stato mai annullato ma solo rinviato perciò sono felicissima di stare bene e spero che mi chiamino presto’, ha detto l’influencer romana ad Adnkronos. Ovviamente, come dicevamo precedentemente, non sappiamo esattamente quando potrà varcare la famosissima porta rossa di Cinecittà. Anche perché, come sappiamo, c’è la necessità anche di un altro auto isolamento prima di accedervi alla casa più spiata d’Italia. Fatto sta che noi tutti non vediamo l’ora di poterla vedere in azione.

Quando è che, quindi, potremo vedere Selvaggia Roma nella casa del Grande Fratello Vip? Al momento, come dicevamo precedentemente, non lo sappiamo. Fatto sta che noi non vediamo l’ora.