In che rapporti è Stefano Bettarini con la sua ex moglie Simona Ventura? Saperlo vi lascerà senza parole, ve lo assicuriamo: tutti i dettagli.

Non soltanto Stefano Bettarini è un ex famoso calciatore, ma è diventato nel tempo un amatissimo personaggio televisivo. E, nel corso del tempo, ha partecipato a numerosi programmi e reality. Lo abbiamo visto, ad esempio, alla prima edizione del Grande Fratello Vip, dove è arrivato quarto, ma anche all’Isola dei Famosi, dove è stato sia inviato che concorrente, e ancora a Ballando con le Stelle, sempre come concorrente, oltre che a Temptation Island Vip, dove ha deciso di mettere alla prova la sua storia d’amore con la compagna Nicoletta Larini, alla quale è legato da oltre 3 anni. Attualmente Bettarini è pronto a mettersi nuovamente in gioco in un reality, e stiamo parlando di nuovo del GF Vip. Questa sera, infatti, farà il suo ingresso nel programma come concorrente, e per lui è appunto la seconda volta.

Come si comporterà nella casa? E soprattutto, riuscirà a sconvolgere gli equilibri che sono stati creati finora dai concorrenti? Di sicuro parlerà di sé e farà conoscere ancora meglio al pubblico la sua storia. Il suo passato è noto a tutti, in particolare quello sentimentale, che lo ha visto legato per oltre 10 anni a Simona Ventura, dalla quale ha avuto i suoi due figli. Ma sapete in che rapporti sono oggi i due ex coniugi? Ecco tutti i dettagli.

Stefano Bettarini, i rapporti attuali con l’ex moglie Simona Ventura

Stefano Bettarini e Simona Ventura sono stati sposati per circa 10 anni, dal 1998 al 2008, anno in cui hanno divorziato, anche se la loro separazione è arrivata già nel 2004, dopo 8 anni di matrimonio. Alla base del loro allontanamento ci sarebbero i tradimenti di entrambi. La fine del loro rapporto, dunque, è stata difficile e burrascosa, considerato che la coppia ha anche due figli, Niccolò e Giacomo. Ma come sono oggi i rapporti tra i due?

Il tempo, a quanto pare, ha ricucito le ferite, perché oggi SImona e Stefano mantengono dei buoni rapporti, e lo hanno dimostrato anche in occasione della partecipazione di Bettarini a Temptation island Vip, dove la conduttrice era proprio la Ventura. In quella occasione Simona ha dato diversi consigli all’attuale compagna di Stefano, Nicoletta, dimostrando di avere molto rispetto per la loro storia. In un’intervista a ‘Chi’, Bettarini ha inoltre dichiarato che per lui e la sua ex moglie ha sempre avuto grande importanza il dialogo: “Parlare è stato importante per noi. Siamo genitori responsabili e non lasceremo mai che i nostri dissidi possano minare l’amore e il bene costruttivo che abbiamo per i nostri figli”, ha detto Stefano in quella occasione.

Oggi Bettarini è legato a Nicoletta Larini e la loro storia procede a gonfie vele, ma continua, dunque, a mantenere un rapporto di grande rispetto e stima con la sua ex moglie e madre dei suoi figli. Cosa ne pensate voi di questa ex coppia?