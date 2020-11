Tale e Quale Show, Carlo Conti chiama in diretta: momento imperdibile

Nel corso della puntata di Venerdì 6 Novembre, Carlo Conti ha deciso di chiamare in diretta: il momento è davvero imperdibile.

Un vero e proprio momento imperdibile quello che, nel corso della puntata odierna di Venerdì 6 Novembre, tutto il pubblico di Tale e Quale Show ha vissuto. Sappiamo benissimo che, per la seconda volta consecutiva, Carlo Conti non ha affatto potuto presenziare all’amato programma di Rai Uno perché positivo al Coronavirus. L’incubo, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, è iniziato poco più di dieci giorni fa. Quando, con un post condiviso sul suo canale social ufficiale, il famoso conduttore ha annunciato di essere anche lui tra la schiera dei personaggi televisivi ad essere risultato contagiato dal temibile virus cinese. E, seppure inizialmente asintomatico, il fiorentino ha iniziato ad avvertire i primi sintomi. Fino poi ad essere ricoverato. Tuttavia, nonostante questo piccolo inconveniente, ha voluto ugualmente essere presente a Tale e Quale. Come? Semplice: telefonando in diretta! Un momento davvero imperdibile, c’è da ammetterlo. Anche perché, diciamoci la verità, tutti noi eravamo curiosi di ascoltare la sua voce. E, soprattutto, di sapere come sta realmente. Ecco tutti i dettagli.

Carlo Conti telefona in diretta a Tale e Quale Show: cos’è successo

Non ha affatto potuto fare a meno di presenziare in diretta a Tale e Quale Show, Carlo Conti. E così, seppure ricoverato presso l’ospedale di Careggi, il presentatore del famoso programma di Rai Uno ha voluto ugualmente rendere il suo contributo. Perciò, seppure non fisicamente, il buon Conti ha voluto far sentire la sua presenza in diretta. Come? Semplice: telefonando. Ebbene si. Avete letto proprio bene. Nel corso della diretta di Venerdì 6 Novembre, infatti, Carlo Conti è intervenuto in diretta. ‘Voglio ringraziare tutti voi. Sono qui in ospedale e vi sto guardando. State andando fortissimo, sarà una grande puntata’, ha detto Carlo Conti nel corso della diretta di Venerdì 6 Novembre. Dove, come dicevamo precedentemente, non ha affatto potuto presenziare perché attualmente ricoverato presso l’ospedale di Careggi per Coronavirus.

Insomma, un momento davvero imperdibile. E che, senza alcun dubbio, ha reso davvero felici tutti. È così?

