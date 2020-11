Uomini e Donne, bruttissimo colpo per il giovanissimo tronista: clamoroso colpo di scena in questa registrazione, cos’è successo.

Dopo l’ultima registrazione di Uomini e Donne dove, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, abbiamo assistito ad un clamoroso ritorno nel parterre dei cavalieri e all’assenza, per la prima volta in assoluto, di Tina Cipollari, sembrerebbe che quella registrata oggi sia stata ancora più imperdibile. Stando a quanto si apprende da ‘Il Vicolo delle News’, sembrerebbe che la registrazione odierna del 6 Novembre sia stata, ancora una volta, ricca di colpi di scena. Non soltanto, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che Tina Cipollari sia ancora assente a causa di un contatto con una persona positiva al Coronavirus, ma che si sia verificato un vero e proprio colpo di scena per un giovanissimo tronista. Il percorso dei tre giovani ragazzi, bisogna ammetterlo, è iniziato da diversi mesi. Eppure, sembrerebbe, proprio nel corso della registrazione di quest’oggi, uno dei tre sia stato il protagonista di un colpo basso. Pensate, una cosa del genere non era mai accaduto prima. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, colpo basso per il giovane tronista: cos’è successo

Oltre ad offrire ampio spazio a Gemma Galgani e alle sue vicende amorose, sembrerebbe che Maria De Filippi abbia offerto, nel corso della registrazione odierna di Uomini e Donne, anche diverso tempo ai tre giovanissimi tronisti. Non soltanto, quindi, a Davide, che stando a quanto si apprende da ‘Il Vicolo delle News’, ma anche a Gianluca ed, ovviamente, a Sophie. Ecco, da quanto si legge, sembrerebbe proprio che il giovane tronista abbia subito un vero e proprio colpo basso. Nulla di grave, sia chiaro. Fatto sta che, a quanto pare, sembrerebbe aver avuto una grossissima delusione. In una delle ultime registrazioni, Gabriella, la corteggiatrice con cui Gianluca aveva scambiato un bacio, ha deciso di eliminarsi. E, nonostante il romano abbia voluto richiamarlo per un forte interesso, lei ha deciso ugualmente di non ritornare.

Un grandissimo colpo basso per Gianluca. Che, dopo il rifiuto di Gabriella, sembrerebbe essere rimasto senza corteggiatrici. Cosa succederà adesso?