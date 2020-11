Uomini e Donne, Riccardo rompe il silenzio: tutta la verità sulla rottura con Ida Platano; le parole del cavaliere pugliese, che sta per tornare in studio.

Fan di Uomini e Donne, tenetevi forte! Nelle prossime puntate farà il suo ritorno in studio uno dei protagonisti più amati e discussi della storia del Trono Over. Parliamo di Riccardo Guarnieri, che con la sua turbolenta storia d’amore con Ida Platano, ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori, per tantissimi mesi. Una storia che, però, si è conclusa definitivamente qualche mese fa, dopo il lockdown. A rivelarlo è stata Ida, in una intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne. Riccardo, invece, non s è mai espresso sulla questione, preferendo restare in silenzio. Almeno fino a poco fa! Il bel pugliese infatti, prima di tornare in studio a cercare l’amore, ha deciso di raccontare la sua verità sulla rottura con la sua ex Ida. Ecco le sue parole a Uomini e Donne Magazine.

Uomini e Donne, Riccardo rompe il silenzio: la sua verità sulla rottura con Ida

Riccardo Guarnieri è pronto a tornare a Uomini e Donne. L’ex cavaliere del Trono Over ci riprova e torna in tv a cercare l’amore. Il suo ingresso lo vedremo tra qualche puntata, nel frattempo, il bel pugliese ha voluto dire la sua sulla rottura con la sua fidanzata storia Ida, conosciuta proprio nel programma di Maria De Filippi. Dopo la notizia della separazione, infatti, Riccardo non si era espresso, neanche dopo l’intervista rilasciata dalla Platano. Ora, il pugliese ha voluto raccontare la sua verità, al magazine di Uomini e Donne. Riccardo conferma di aver trascorso il lockdown con lei a Brescia e di essere stato molto bene all’inizio della convivenza. Successivamente, però, sono venute fuori molte incomprensioni latenti e i litigi non sono mancati. Il cavaliere, però spiega che il giorno in cui ha lasciato casa di Ida, non avrebbe voluto: “Io sarei voluto rimanere a Brescia e Ida lo sapeva...ma è stata lei a dirmi che i mesi in casa con me non li aveva vissuti con serenità e che aveva bisogno di tempo per riflettere”. Riccardo aggiunge che, una volta a Taranto, è stato sempre lui a cercare Ida, che invece si faceva sentire molto poco. Questa freddezza da parte della dama lo ha spinto a interrompere i contatti: “Lei per un periodo non mi ha cercato, poi ha ricominciato a farmi alcune chiamate a fine settembre ma secondo me non aveva senso parlarci di nuovo”. Riccardo, infatti, spiega che le loro telefonate erano ricche di litigi e zero momenti di serenità. Il cavaliere ci tiene a sottolineare di avere sempre avuto rispetto per la sua storia con Ida, soprattutto scegliendo di restare in silenzio per mesi. Ora, ha deciso di parlare, anche per difendersi dalle accuse lanciate dalla sua ex nella sua ultima intervista al magazine di Uomini e Donne.

Riccardo ammette anche di avere dubbi sui sentimenti di Ida nella seconda parte del loro rapporto: “Credo che, forse anche inconsapevolmente, lei non sia mai stata, in questo ultimo anno, innamorata di me”. Insomma, sembra proprio che la storia tra i due protagonisti del Trono Over sia definitivamente finita. Riccardo è pronto a rimettersi in gioco, proprio nello studio di Canale 5. Riuscirà a trovare il vero amore? E, soprattutto, Ida resterà impassibile o commenterà il ritorno del suo ex? Staremo a vedere! Stay tuned!