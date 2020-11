Stefania Orlando è una dei concorrenti della nuova edizione del GF Vip ed è amatissima dal pubblico, parla Andrea Roncato, che rompe il silenzio sulla fine del loro matrimonio e assicura: “Non c’entra la droga”.

La bellissima Stefania Orlando è una delle concorrenti più apprezzate della nuova edizione del GF Vip. Amatissima dal pubblico, ha fatto emozionare tutti per il grande amore che la lega al marito, Simone Gianlorenzi. Ricordiamo che qualche puntata fa, la showgirl ha parlato a cuore aperto della scelta di non diventare mamma. Adesso, a rompere il silenzio è Andrea Roncato, ex marito di Stefania Orlando, che ha rivelato qualcosa sulla fine del loro matrimonio: “Non c’entra la droga” ha dichiarato. Durante il programma radiofonico “I Lunatici” su Rai Radio 2, come riporta Leggo, l’attore ha parlato della sua vita.

Andrea Roncato su Stefania Orlando: “Perché devono etichettarla come mia ex moglie?”

Andrea Roncato è un celebre attore dal grande talento e apprezzato dal pubblico e dalla critica. A Rai Radio 2 si è raccontato e ha svelato molto di sé. A cominciare dalla fine del matrimonio con la bella Stefania Orlando, su cui si è molto ipotizzato. Alcuni hanno pensato che la causa potesse essere la droga, ma l’uomo ha categoricamente negato. “Scrivono ancora che il nostro matrimonio è finito per la droga” ha detto. “Non è vero, non lo facevo quando mi sono sposato” ha chiarito. Andrea Roncato ha poi spiegato che i giornali continuano a parlare delle cose “negative” , degli errori che fanno parte del suo passato, ma che la realtà è ben diversa. “Mantengo due canili, sono ambasciatore per la difesa dei bambini disabili nel mondo” ha spiegato, per fare un esempio. Il celebre attore ha affermato che l’Andrea Roncato descritto dai media è spesso lontanissimo dalla realtà.

Un messaggio importante quello del celebre attore Andrea Roncato. Una verità che pone fine a dubbi e ipotesi incredibili.

