Barbara D’Urso, dolorosissima perdita: “E ora come faremo? Disperata.”, il messaggio straziante è apparso qualche ora fa sui social della conduttrice.

Un lutto terribile, quello che ha colpito il mondo della musica nella giornata di ieri, venerdì 6 novembre. Si è spento, all’età di 72 anni, Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh. L’annuncio è arrivato via Twitter dall’amico Bobo Craxi e, in pochissimo tempo, in tanti hanno voluto omaggiare il grande artista. Anche Barbara D’Urso, che ha ricordato Stefano attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram. Un post da brividi, in cui la conduttrice esprime tutto il suo dolore per l’improvvisa scomparsa del batterista. Che, nell’immagine condivisa dalla D’Urso, si trovava proprio nello studio di Barbara, dove è stato ospite qualche tempo fa con la moglie Tiziana. In seguito, l’ultimo saluto della D’Urso al suo caro amico Stefano.

Barbara D’Urso, dolorosissima perdita: “E ora come faremo? Disperata”, l’ultimo saluto a Stefano D’Orazio

Stefano D’Orazio, storico batterista dei Pooh, è morto ieri sera, venerdì 6 novembre, presso la struttura Columbus del Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato già da una settimana. Il 72 enne era in via di guarigione da una patologia di cui soffriva da circa un anno, ma il Covid ha peggiorato in maniera drastica le sue condizioni di salute. Una perdita che ha colpito tutti, dai numerosissimi fan ai colleghi. E, nel mondo dello spettacolo e della tv, sono stati davvero tanti i volti che hanno voluto omaggiare il batterista. Come Barbara D’Urso, che qualche ora fa, non ha potuto non esprimere il suo dolore sui social. “Ed ora come faremo? Come? Disperata. Punto!”, scrive la conduttrice a conclusione di un messaggio straziante, in cui ricorda alcuni dei momenti vissuti in compagnia di Stefano.

Parole da brividi, quelle di Barbara: tantissimi i messaggi di affetto apparsi in poco tempo sotto al post condiviso dalla conduttrice, che ha voluto ricordare così il suo “Orazio”.