Chiara Ferragni, dolorosissima perdita: ‘Ci manchi’, dramma inspiegabile

Dolorosissima perdita per Chiara Ferragni: dramma inspiegabile per la famosa influencer e per la sua famiglia, tutti i dettagli.

È la vera e propria regina di Instagram, Chiara Ferragni. Attivissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale, la famosissima influencer non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo amato pubblico. Non soltanto, quindi, è solita intrattenere i suoi sostenitori con degli scatti fotografici davvero squisiti e fantastici, ma è anche solita rendere partecipi i suoi sostenitori di tutto quanto le accade durante le sue giornate ed, ovviamente, la sua vita. Qualche ora fa, ad esempio, la moglie di Fedez non ha affatto potuto fare a meno di condividere il suo dolore per una tragica perdita accaduta qualche mese fa. Perdere un proprio caro, si sa, è un evento davvero drammatico. E lo sa bene la simpaticissima Ferragni. Che, a corredo di questi due scatti fotografici in compagnia di sua nonna, non ha perso occasione di poter manifestare apertamente il suo dolore. Ecco di che cosa parliamo.

Chiara Ferragni, tragica perdita: dolore immenso, parole da brividi

Risale proprio a pochissime ore fa, uno degli ultimi post di Chiara Ferragni in cui la famosissima ed apprezzatissima influencer non ha affatto potuto fare a meno di dimostrare tutto il suo dolore. Qualche mese, come dicevamo precedentemente, è venuta a mancare sua nonna. E, nonostante sia passato diverso tempo, la bellissima Ferragni sembrerebbe provare, com’è giusto che sia, un dolore davvero immenso ancora adesso. E, d’altra parte, lo si percepisce chiaramente da queste parole che la moglie di Fedez ha scritto a corredo di questi scatti. Con ben due fotografie che la ritraggono da piccola in braccio alla sua cara nonna, l’influencer ha voluto condividere con i suoi sostenitori il suo dolore.

‘Ci manchi nonna’, ha scritto Chiara Ferragni a corredo di questi scatti che la ritraggono insieme a lei. E che, soprattutto, descrivono perfettamente il dolore per questo tragico lutto. Inutile a dirvi che, in un vero e proprio batter baleno, il post dell’influencer è stato preso d’assalto dai suoi sostenitori.

È incinta del suo secondo figlio

Questo è, senza alcun dubbio, un momento davvero magico per Chiara Ferragni. Ed, ovviamente, per suo marito Fedez. Qualche settimana fa, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, la coppia ha annunciato di essere in attesa del suo secondo figlio. Una notizia davvero splendida, da come si può chiaramente comprendere. E che, ovviamente, ha reso felici tutti i suoi sostenitori. È in arrivo una splendida femminuccia. E noi, così come i suoi genitori, non vediamo l’ora di vederla. E di ammirare la sua immensa bellezza.

