Coronavirus, arriva un test per distinguerlo dall’influenza: tutti i dettagli

Mentre prosegue il contagio da Coronavirus, pare sia in arrivo il picco di influenza stagionale caratteristico dell’inverno: un test per distinguerli.

Il contagio da Coronavirus si è ormai sparso in tutta l’Italia e ha reso necessario un nuovo intervento del Governo. Nuove misure restrittive nel tentativo di limitare la diffusione, un ulteriore sforzo collettivo per fronteggiare un’emergenza che imperversa ormai da mesi nel nostro Paese. Arrivano già notizie allarmanti dagli ospedali che confermano la situazione drammatica in cui ci troviamo. Di recente, si è riflettuto molto sull’avvicinarsi del picco influenzale tipico dell’inverno che rischierà di generare ulteriore caos e preoccupazione. Come faranno i cittadini a capire la differenza? I sintomi, abbiamo imparato, spesso sono simili e rendono difficile una distinzione netta. Sarebbe in arrivo un test rapido in grado di distinguere Coronavirus e influenza: ecco tutti i dettagli.

Test rapido per stabilire se si è affetti da Coronavirus o influenza

In un momento tanto difficile per la Nazione, dove il sistema sanitario subisce una pressione sempre costante, il picco di influenza stagionale rischia di aggravare la situazione. Diventa quindi evidente la necessità di comprendere tempestivamente se le persone ammalate hanno contratto il Coronavirus o sono affetti dall’influenza stagionale. A tal proposito interviene la Cina che avrebbe ideato un test rapido in gradi di distinguerli. Una sorta di tampone ma dagli esiti molto più rapidi. A “testarlo” in diretta, come riporta SkyTg24, è stata Alessandra Viero, giornalista e ospite di Quarto Grado. Il test ha dato esito negativo per entrambe le tipologie di virus. Presente anche il Generale Garofalo che ne ha lodato l’efficacia e la rapidità. Questo nuovo approccio potrebbe rivelarsi una svolta per quanto concerne la sanità italiana, perché sarebbe in grado di semplificare e alleggerire il lavoro dei medici e degli ospedali. In un momento così difficile per i cittadini che si ritrovano spaventati e ansiosi di fronte all’epidemia, questo test potrebbe fare la differenza.

In attesa di nuovi sviluppi e protocolli per fronteggiare l’epidemia da Coronavirus, il possibile arrivo di questo test potrebbe alleggerire la situazione sanitaria.

