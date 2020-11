Coronavirus, Claudio Lotito ha voluto dire la sua: “Positivo non vuol dire contagioso”.

Negli ultimi giorni sono molti i commenti arrivati sulla questione covid, ognuno ha certamente manifestato il suo parere. Dopo il decreto emanato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, politici, personaggi dello spettacolo e tutti i cittadini hanno espresso un pensiero nei confronti delle nuove misure avanzate. Il coronavirus sembra dividere la popolazione, infatti, sono molti i negazionisti che non utilizzano la mascherina, e più delle volte hanno anche manifestato in piazza le loro perplessità al riguardo. Il nuovo Dpcm ha creato una crepa in Italia, molte sono state le proteste avviate in diverse regioni; i lavoratori sono ormai stanchi e disperati, trovandosi in una situazione alquanto difficile economicamente. Tra i diversi pareri giunti ha scosso il pensiero di Claudio Lotito: “Positivo non vuol dire contagioso, anche nella vagina ci sono batteri”.

Come abbiamo anticipato hanno scosso le parole pervenute dal presidente della Lazio Claudio Lotito. L’uomo intervistato da ‘Repubblica’ sul caos dei tamponi che ha visto protagonista la Lazio in questi ultimi giorni, ha voluto dire la sua al riguardo. “Positivo vuol dire contagioso, no? Anche nella vagina delle donne ci sono batteri, ma mica sono patogeni, solo alcuni in alcuni casi diventano patogeni e degenerano“, queste le parole di Lotito che hanno destato una certa attenzione. Dichiarazioni che non sono passate certamente inosservate.

Il presidente della Lazio ha anche annunciato la positività del direttore sportivo Tare. Ormai il Coronavirus sta dividendo a livello planetario, infatti, sono diversi i pareri giunti, non solo quello di Lotito. Molti hanno manifestato le proprie incertezze al riguardo, i timori di una possibile ed incontrollata diffusione del virus stanno logorando i cittadini, sempre più preoccupati per la situazione vissuta. In Italia molti sono gli ospedali al collasso, saturi ormai di posti letto. Proprio per questo, il premier Conte ha emanato ulteriori restrizioni per cercare di evitare un crollo sanitario, economico e sociale.

